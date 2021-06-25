закрыть
25 июня 2021, пятница, 21:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Брюссель запретит дизельные авто с 2030 года, бензиновые - с 2035-го

  • 25.06.2021, 20:27
  • 1,046
Брюссель запретит дизельные авто с 2030 года, бензиновые - с 2035-го

Город инвестирует в общественный транспорт свыше 1 миллиарда евро.

Город Брюссель планирует запретить дизельные автомобили с 2030 года и бензиновые транспортные средства с 2035 в рамках усилий по улучшению качества воздуха и достижения региональных климатических целей. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Власти города заявили, что создана в 2018 году зона с низким уровнем выбросов способствовала уменьшению выбросов диоксида азота и твердых частиц от транспорта на 11% в регионе Брюссель.

"К сожалению, несмотря на эти улучшения, большинство жителей Брюсселя все еще живут в районах, где загрязнение воздуха превышает рекомендуемые ВОЗ пределы здоровья. Это загрязнение в основном связано с автомобильным транспортом", - заявили в мэрии.

Отстаивая запрет, который охватывает также скутеры и мотоциклы, Брюссель заявил, что следует примеру таких городов, как Амстердам, Париж, Лондон и Осло. Город также планирует ввести "далеко сопутствующие меры", включая инвестиции в общественный транспорт на сумму свыше 1 млрд евро.

"Брюссель массово инвестирует в альтернативы частному автомобилю", - заявила министр мобильности Брюсселя Элке Ван ден Брандт.

Политику еще нужно обсудить с другими региональными правительствами с целью ее введения в действие до конца года.

Для поддержки перехода на электромобили правительство Брюсселя также стремится создать сеть из 22 000 общедоступных пунктов зарядки до 2035 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Слава героям!
Слава героям! Ирина Халип
Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип