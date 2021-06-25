Медики назвали три доступных продукта, которые улучшают сон
- 25.06.2021, 20:29
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Сон – важная составляющая для хорошего здоровья.
Его недостаток может спровоцировать ослабление иммунитета, увеличить риск диабета, привести к набору веса и повышенному давлению.
Доктор Эллисон Зиберн отмечает, что некоторые продукты питания могут приводить к проблемам со сном. Но есть и другие, весьма доступные, которые помогут полноценно подготовиться к отходу в страну грез, пишет healthinfo.ua.
Орехи и семечки
Миндаль, кешью, фисташки и грецкие орехи являются естественными источниками мелатонина, а также аминокислоты триптофана, которая играет важную роль в производстве серотонина и мелатонина. Кроме того, они полны магнием, важным минералом для здоровья костей, мозга, сердца и мышц.
Как и орехи, семечки, такие как семечки льна, тыквенные и подсолнечника, могут поддерживать здоровый сон из-за высокого уровня триптофана, без которого не может вырабатываться достаточно серотонина и мелатонина.
Молочные продукты
Молоко (особенно теплое), йогурт без наполнителей и творог – отличные варианты, когда речь идет о молочных продуктах, положительно влияющих на сон.
Киви
В четырехнедельном исследовании, проведенном Тайбэйским медицинским университетом, 24 человека употребляли два киви за час до сна.
«Результаты показали, что употребление этого фрукта помогает заснуть быстрее и улучшить качество сна. Это может быть связано с высокой концентрацией антиоксидантов и витаминов, таких как фолиевая кислота», - подчеркивает доктор Зиберн.