В баварском Вюрцбурге неизвестный напал с ножом на прохожих
- 25.06.2021, 20:54
- 1,714
Есть погибшие и раненые.
В пешеходной зоне в центре баварского города Вюрцбурга неизвестный мужчина вечером в пятницу, 25 июня, напал с ножом на прохожих. По данным полиции, есть убитые и раненые. По сообщениям немецких СМИ, убиты три человека, ранены шесть, пишет «Немецкая волна».
Полиция заявила о задержании предполагаемого преступника с применением огнестрельного оружия. На данный момент нет данных о том, что у него были сообщники. Угрозы для населения больше нет, говорится далее в заявлении полиции.
Оцеплена часть центра города. Информации о возможной террористической подоплеке инцидента нет.