Список адресов, где можно сделать прививку от COVID-19 в Минске, пополнился пунктами 1 25.06.2021, 21:02

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Дополнительные пункты вакцинации начнут работать с завтрашнего дня.

Обещают, что количество мест, где можно будет бесплатно вакцинироваться, будет только расти, пишет «Онлайнер».

Итак, с завтрашнего дня дополнительные пункты вакцинации будут работать по адресам:

- ЦУМ (пр. Независимости, 54);

- ГУМ (пр. Независимости, 21);

- Комаровский рынок (ул. В. Хоружей, 8);

- ТРЦ «Титан» (пр. Дзержинского, 104);

- ТРЦ «Галерея Минск» (пр. Победителей, 9);

- ТЦ «Момо» (пр. Партизанский, 150а).

25 июня официальный канал Мингорисполкома в Telegram дополнил список адресов вакцинации еще девятью точками. Вот они:

- универмаг «Беларусь» (ул. Жилуновича, 4);

- гипермаркет Green (Партизанский пр-т, 182);

- гипермаркет Green (ул. Уборевича, 176);

- ТЦ «Глобо» (ул. Уманская, 54);

- ТЦ «АутЛето» (пр-т Жукова, 44);

- рынок «Уручье-3» (ул. Никифорова, 51);

- ТЦ «Максимус» (ул. Лобанка, 94);

- ТЦ «Бонус» (ул. Голубка, 2);

- ТД «Ждановичи», «Мир Моды — 5» (ул. Тимирязева, 129).

Прием в пунктах вакцинации будет осуществляться по графику работы торговых центров. Выходной — воскресенье.

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