Список адресов, где можно сделать прививку от COVID-19 в Минске, пополнился пунктами

Список адресов, где можно сделать прививку от COVID-19 в Минске, пополнился пунктами1
- 25.06.2021, 21:02
- 1,126
Дополнительные пункты вакцинации начнут работать с завтрашнего дня.
Обещают, что количество мест, где можно будет бесплатно вакцинироваться, будет только расти, пишет «Онлайнер».
Итак, с завтрашнего дня дополнительные пункты вакцинации будут работать по адресам:
- ЦУМ (пр. Независимости, 54);
- ГУМ (пр. Независимости, 21);
- Комаровский рынок (ул. В. Хоружей, 8);
- ТРЦ «Титан» (пр. Дзержинского, 104);
- ТРЦ «Галерея Минск» (пр. Победителей, 9);
- ТЦ «Момо» (пр. Партизанский, 150а).
25 июня официальный канал Мингорисполкома в Telegram дополнил список адресов вакцинации еще девятью точками. Вот они:
- универмаг «Беларусь» (ул. Жилуновича, 4);
- гипермаркет Green (Партизанский пр-т, 182);
- гипермаркет Green (ул. Уборевича, 176);
- ТЦ «Глобо» (ул. Уманская, 54);
- ТЦ «АутЛето» (пр-т Жукова, 44);
- рынок «Уручье-3» (ул. Никифорова, 51);
- ТЦ «Максимус» (ул. Лобанка, 94);
- ТЦ «Бонус» (ул. Голубка, 2);
- ТД «Ждановичи», «Мир Моды — 5» (ул. Тимирязева, 129).
Прием в пунктах вакцинации будет осуществляться по графику работы торговых центров. Выходной — воскресенье.