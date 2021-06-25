закрыть
25 июня 2021, пятница, 21:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Список адресов, где можно сделать прививку от COVID-19 в Минске, пополнился пунктами

1
  • 25.06.2021, 21:02
  • 1,126
Список адресов, где можно сделать прививку от COVID-19 в Минске, пополнился пунктами

Дополнительные пункты вакцинации начнут работать с завтрашнего дня.

Обещают, что количество мест, где можно будет бесплатно вакцинироваться, будет только расти, пишет «Онлайнер».

Итак, с завтрашнего дня дополнительные пункты вакцинации будут работать по адресам:

- ЦУМ (пр. Независимости, 54);

- ГУМ (пр. Независимости, 21);

- Комаровский рынок (ул. В. Хоружей, 8);

- ТРЦ «Титан» (пр. Дзержинского, 104);

- ТРЦ «Галерея Минск» (пр. Победителей, 9);

- ТЦ «Момо» (пр. Партизанский, 150а).

25 июня официальный канал Мингорисполкома в Telegram дополнил список адресов вакцинации еще девятью точками. Вот они:

- универмаг «Беларусь» (ул. Жилуновича, 4);

- гипермаркет Green (Партизанский пр-т, 182);

- гипермаркет Green (ул. Уборевича, 176);

- ТЦ «Глобо» (ул. Уманская, 54);

- ТЦ «АутЛето» (пр-т Жукова, 44);

- рынок «Уручье-3» (ул. Никифорова, 51);

- ТЦ «Максимус» (ул. Лобанка, 94);

- ТЦ «Бонус» (ул. Голубка, 2);

- ТД «Ждановичи», «Мир Моды — 5» (ул. Тимирязева, 129).

Прием в пунктах вакцинации будет осуществляться по графику работы торговых центров. Выходной — воскресенье.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Слава героям!
Слава героям! Ирина Халип
Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип