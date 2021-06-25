Ученые в Китае открыли новый вид древнего человека 25.06.2021, 21:12

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Специалисты считают, что новый вид ближе к Homo sapiens, чем к неандертальцам.

Антропологи, изучившие окаменелость, известную как харбинский череп, хранящийся в Музее наук о Земле Хэбэйского университета в Китае, считают, что они открыли новый вид древнего человека, который ближе к Homo sapiens, чем к неандертальцам. Результаты исследования опубликованы в трех статьях в журнале The Innovation (статья 1, статья 2, статья 3), пишет сайт ria.ru.

Череп, найденный в 1930-х годах в районе города Харбин китайской провинции Хэйлунцзян, — самый большой из когда-либо обнаруженных черепов архаичных людей. По мнению ученых, он мог вместить мозг, сопоставимый по размеру с мозгом современного человека. Но остальные его черты — почти квадратные глазницы, толстые надбровные дуги, широкий рот и большие зубы — отличаются как от Homo sapiens, так и от неандертальцев.

"Окаменелость из Харбина — один из наиболее полных черепов древнего человека в мире, он сохранил многие морфологические детали, которые имеют решающее значение для понимания эволюции рода Homo и происхождения Homo sapiens — приводятся в пресс-релизе издательства Cell слова первого автора одной из статей Цян Цзи (Qiang Ji), профессора палеонтологии Хэбэйского университета. — Харбинский череп, хотя он демонстрирует типичные архаичные черты, представляет собой мозаичную комбинацию примитивных и производных черт, отличающуюся от всех других ранее известных видов Homo".

Ученые назвали новый вид Homo longi от китайского long — дракон. С помощью серии геохимических анализов, авторы определили возраст окаменелости — около 146000 лет. Также по составу костей и окружающих отложений ученые установили, что череп принадлежит мужчине примерно 50 лет, который проживал в составе небольшого сообщества в лесной пойме.

"Подобно Homo sapiens, они охотились на млекопитающих и птиц, собирали фрукты и овощи и, возможно, ловили рыбу", — отмечает еще один автор исследования Сицзюнь Ни (Xijun Ni), профессор приматологии и палеоантропологии Китайской академии наук и Хэбэйского университета.

Принимая во внимание крупный размер черепа и то, что его нашли в самой северной провинции Китая, авторы предполагают, что Homo longi, скорее всего, был адаптирован к суровым климатическим условиям, вполне мог расселиться по всей Азии и, возможно, даже пересечься с самыми ранними представителями Homo sapiens.

"Харбинский череп дает нам больше доказательств разнообразия Homo и эволюционных взаимоотношений между видами и популяциями древних людей", — говорит профессор Ни.

Авторы отмечают, что по своим морфологическим чертам "человек-дракон" находится ближе к Homo sapiens, чем неандертальцы.

"Широко распространено мнение, что неандерталец принадлежит к вымершей линии ближайших родственников нашего собственного вида. Однако наше открытие предполагает, что новая линия, которую мы идентифицировали, на самом деле — сестринская группа Homo sapiens", — отмечает Ни.

Исходя из этого, возможно, считает ученый, современные люди отошли от неандертальцев существенно раньше, чем считали до сих пор.

"Время расхождения между Homo sapiens и неандертальцами в эволюционной истории может быть более глубоким, чем принято считать — возможно, это произошло более миллиона лет назад", — заключает профессор.

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