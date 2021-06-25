Германия останавливает авиасообщение с Россией

Германия останавливает авиасообщение с Россией1
- 25.06.2021, 21:17
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Наземное сообщение с РФ также будет остановлено.
Германия с воскресенья планирует остановить авиа- и наземное сообщение с Россией из-за вспышки коронавируса в РФ, пишет finanz.ru.
Для россиян, пребывающих из третьих стран, будут усилены ограничения. Их обяжут проходить двухнедельный карантин без возможности досрочного завершения.
За минувшие сутки в России было зафиксировано 20393 новых случая Covid-19 и 601 летальный исход.
По заражениям Россия вышла на 4-е место в мире, уступая только Бразилии (72705 случаев), Колумбии (32997) и Аргентине (24463).
По числу летальных исходов Россия попала в топ-3. Больше смертей за минувшие сутки зарегистрировали Бразилия (2042) и Колумбия (689).
Авиасообщение РФ-Германия было официально возобновлено 1 апреля в ограниченном формате. Росавиация согласовала квоты на пять рейсов в неделю по маршруту Москва - Франкфурт-на-Майне, столько же из Москвы в Берлин и три в неделю из Санкт-Петербурга.
С 10 июня было принято решение возобновить полеты по маршруту Москва-Мюнхен.
В Германии за минувшие сутки выявлено всего 548 случаев заражения Covid-19 (64-е место в мире).