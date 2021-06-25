«Мы отстали от всех и продолжаем ехать в телеге, когда уже весь мир ездит на электромобилях» 1 25.06.2021, 21:28

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Санкции помогут белорусам увидеть истинное положение дел в экономике.

Эксперт Аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич очень наглядно объяснила происходящие в Беларуси события при помощи медицинской аллегории, пишет «Салідарнасць».

— Сейчас Беларусь поражена гангреной. Это страшнейшее состояние, которое развивается очень быстро. Изменить его можно только путем ампутации тех органов, которые этой гангреной поражены, — отметила Виктория Василевич. — Степень поражения тела нашей страны очень высокая. Потому медицинская общественность (назовем так ЕС, США) предпринимает срочные меры, делая все возможное, чтобы отсечь дальнейшее распространение на оставшиеся здоровые ткани.

Что касается взаимодействия с Россией, то, мы видим, что как раз помощь Кремля, наоборот, распространяет эти гангренозные воспаления все глубже и дальше, и организму справляться с ними все сложнее.

Потому выбор, который стоит перед больным — на кого полагаться — он для меня очевиден. Но самой гангрене, конечно, лучше захватить весь организм.

Сравнивая ситуацию с болезнью, поразившей страну, аналитик подчеркивает, что лекарств от нее пока не изобретено. Поэтому решение — применить кардинальные методы или продолжать болеть дальше — должен принять сам белорусский народ. При этом под кардинальными методами Виктория Василевич подразумевает в том числе и эффект от санкций.

— Либо мы все время живем в этой гангрене, либо соглашаемся на ампутацию. Но действующее лицо здесь белорусский народ. Самое главное, что должны понимать все белорусы, что финансовые потери компаний, против которых введены санкции, будут высокими и, безусловно, бенефициары дивидендов этих компаний потерпят большие убытки. Но абсолютно все белорусское население также потерпит поражение в своем материальном благополучии, пусть даже низком.

Произойдет это от того, что белорусская экономика не сможет работать даже так плохо, как работала до этого. Отсутствие возможности экспортировать, возможности быть транзитом для нефти и газа, производить что-то на рынке, который имеет спрос на нашу продукцию, приведет к обнищанию населения. И противостоять этому, продумать свои действия относительно этого — и есть принятие решения по лечению той самой гангрены, — говорит эксперт.

Основную роль санкций аналитик видит в том, чтобы помочь увидеть белорусам истинное положение дел в экономике:

— Ручное управление экономикой на протяжении 27 лет привело нас к тому, что мы отстали от всех и продолжаем ехать в телеге, когда уже весь мир ездит, в том числе, на электромобилях.

Санкции должны содействовать пониманию населением происходящей в Беларуси экономической катастрофы. Именно белорусы должны просчитать свои будущие возможности для жизни в тех условиях, в которых оказывается наша страна из-за того, что сейчас творит правящий режим.

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