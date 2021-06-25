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«На дорогу лоси выходят после заката из-за плохого зрения, а на открытых участках теряются»

  • 25.06.2021, 21:50
«На дорогу лоси выходят после заката из-за плохого зрения, а на открытых участках теряются»

В Беларуси за день из-за столкновения с лосями погибли три человека - как избежать таких ДТП.

Из-за столкновения с лосями на дороге в четверг, 24 июня погибли три человека. Двое в Шумилинском районе Витебской области, один - на Гомельщине, в Речицком районе. В ДТП с лосем в Шумилинском районе семеро пострадавших. Столько людей ехало днем в микроавтобусе «Фольксваген». Выжили пять человек, пишет журналист kp.by Раиса Юдина.

А к вечеру того же дня, в 22.30 столкновение с лосем стало смертельным для 40-летнего мотоциклиста, который ехал на мотоцикле Yamaha по автодороге М10 «Граница Росиийской Федерации – Гомель – Кобрин».

В Шумилинском районе микроавтобус врезался в лося. Фото: телеграм-канал СК

В отношении 57-летнего водителя микроавтобуса, что попал в аварию в Шумилинском районе, как сообщили в Следственном комитете, возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 317 Уголовного кодекса - Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности гибель двух человек.

С начала лета в Беларуси лоси поучаствовали уже в нескольких фатальных ДТП. Ночью 12 июня на 67-м километре дороги Минск-Молодечно-Нарочь не смог уйти от столкновения с лосем 33-летний мотоциклист. В аварии погиб и человек, и животное. За день до этого в Осиповичском районе около полуночи столкнулся с лосем, выбежавшим на проезжую часть, автомобиль Audi A4. В этой аварии погиб 32-летний пассажир.

В сводки ГАИ попало столкновение автомобиля «Пежо» с лосем 20 июня в 22.30 в Вилейском районе, недалеко от деревни Кривое Село. Но там погиб лось, а 25-летний водитель выжил, отделавшись несколькими травмами.

Зрение у лосей плохое, а нюх хороший: что их привлекает к дороге?

Мне самой сохатые попадались на дороге не раз – перебегали дорогу, перегораживали путь, стояли у обочины. Буквально на днях молодой лось встретился на дороге, по которой я ходила и ездила с детства и никаких животных не встречала. Обсуждала эти ситуации со знакомыми. Есть версия, что охота стала насколько дорогим делом, что люди просто зачехляют ружья, тем самым способствуя умножению популяции лосей. В РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов» ее не подтвердили.

- Охотникам разрешено стрелять охотничьих животных пропорционально количеству. На этот счет есть утвержденные нормы изъятия, и все они осваиваются. В каждом районе определяется плотность животных на тысячу гектаров, соответственно, в зависимости от увеличения этой плотности растет процент изъятия, - рассказал Сергей Цебрук, начальник управления охоты, рыболовства и туризма общества.

- Но в последние годы мне лично слишком много лосей встречается на дорогах!

- Это всегда было. Просто вы так попадаете.

- Хорошо. Что делать, чтобы предупредить столкновение? Шведы и финны, например, периодически сигналят, когда едут по лесу. Поможет такое?

- В Швеции и Финляндии есть участки, где плотность лосей в 10 раз больше чем у нас. У нас тоже никто не запрещает ехать и сигналить. Но если вы видите, что лось стоит у дороги, надо снизить скорость, потому что он в любой момент может кинуться через дорогу. Поэтому проезжать надо на самой минимальной скорости мимо него.

- На машину он не кинется?

- Нет.

- По моим наблюдениям, они чаще выходят на дорогу после заката, ночью…

- Да, потому что у лося зрение хромает. Оленя машины не так часто сбивают – у него зрение лучше, он видит машины. А у лося зрение хуже, особенно ночью, поэтому он и попадает под машины чаще. У лося нюх и слух обострены больше, чем зрение. Он привык жить в лесу, на болоте, где это важнее, поэтому на открытых участках он теряется.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Маленькие оленята, как и косули, тоже могут порезвиться на дороге, но они очень быстрые, и успевают перебежать дорогу еще до того как водитель начинает тормозить.

- А это правда, что лоси любят нюхать выхлопные газы, поэтому и выходят на дорогу?

- Нет.

- А соль, ради которой они выходят на дороги, посыпанные соленой смесью от обледенения?

- Соль любят лизать, да.

«Автомобиль животное воспринимает как хищника, который пытается отрезать пути к отступлению»

Снижать скорость для предотвращения ДТП с лосем советуют и в ГАИ.

- В большинстве случаев столкновения можно избежать. Если на пути движения автомобиля или на обочине появилось дикое животное, необходимо максимально снизить скорость до уровня, когда можно моментально остановиться, - напоминают в Госавтоинспекции Витебской области.

- Животные могут выйти на автодорогу, направляясь к местам кормежки или отдыха. Часто их привлекает разбросанная дорожными службами соль. Нередко животные выбегают на дороги, когда их преследуют хищники, - рассказали в ГАИ.

Движущийся автомобиль животное тоже воспринимает как хищника, который пытается отрезать ему пути к отступлению, и потому может резко выскочить на дорогу, чтобы в последний момент «вырваться из окружения».

Если ночью животное оказывается в свете фар, оно воспринимает темноту как стены и начинает метаться на освещенном участке. В такой ситуации надо остановиться, выключить фары, оставив включенными габариты, и включить аварийку.

Фото: Раиса ЮДИНА

С 1 января 2021 года изменился порядок регистрации ДТП с участием охотничьих животных. В частности, следует обязательно сообщить об инциденте на круглосуточный телефон доверия Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

Прежде всего надо сообщить о сбитом животном в милицию или МЧС. Увозить с собой тушу нельзя – это уже трактуется как незаконная транспортировка дичи, за что могут привлечь к уголовной ответственности.

Административная ответственность предусмотрена за оставление места ДТП. Это или штраф в размере от 5 до 25 базовых величин или лишение права управления транспортными средствами сроком до 2-х лет.

Если водитель никуда не уехал, и проверка места ДТП показала, что он мог заметить дикое животное и остановиться или снизить скорость – он будет признан виновным в этом ДТП. Но если это произошло в темное время суток, а таких случаев большинство, то к водителю, как правило, нет вопросов.

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