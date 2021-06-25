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Фотофакт: На минской Комаровке появились первые лисички

  • 25.06.2021, 22:16
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Фотофакт: На минской Комаровке появились первые лисички

Почем они и как повлияет жара на грибы?

Продавцы говорят «Онлайнеру», в этом году холодная весна подкачала, поэтому свежие лисички — пока единственные грибы на рынке, хотя обычно в это время уже продают подосиновики. А вот миколог считает, что дело не в холодной весне.

На рынке Комаровка в нескольких точках уже появились первые грибы урожая-2021 — лисички. Средняя стоимость от 25 до 30 рублей за килограмм. Сначала грибы были из Осиповичей и Иваново Брестской области, теперь подоспел урожай из Логойского района и Любани. В то же время продавцы говорят, что сезон для них обычно наступает раньше, а в этом году холодная весна подкачала. Кроме того, свежие лисички — пока единственные грибы на рынке, хотя обычно в июне уже продают подосиновики.

Журналисты спросили у миколога, что происходит с грибами и ждать ли урожая при такой погоде.

— Сезон для основных видов грибов в Беларуси начинается в конце июня — начале июля и длится до первых заморозков, поэтому они рановато появились, — комментирует специалист-миколог, преподаватель Витебского государственного университета Павел Колмаков. — Но на плодоношение грибов влияют разные факторы. Лисички и так появляются раньше остальных грибов, а тут температурный стресс в виде резкого понижения температуры мог спровоцировать плодоношение. Если было достаточно влаги, а потом произошел температурный шок (например, температура упала на 10 градусов), это приведет к плодоношению многих видов. Кроме того, обычно идет чередование хороших для плодоношения годов и не очень хороших. Позапрошлый и прошлый год были для грибов урожайными, в этом сезоне пока сложно что-то прогнозировать. Если и дальше будет такая засуха и жара, то хорошего урожая ждать не стоит.

Если платить 30 рублей за лисички вам жалко, а пожарить их с картошечкой очень хочется, то напоминаем: почти по всей Беларуси сейчас запрещено посещать леса (на онлайн-карте Минлесхоза отмечено 103 района). За нарушение запрета можно заплатить до 675 рублей, а если по вашей вине загорелся лес, то вдвое больше.

Причина — высокий класс пожарной опасности.

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