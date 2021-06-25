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На Львов обрушилась сильная буря: фото и видео

  • 25.06.2021, 22:42
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На Львов обрушилась сильная буря: фото и видео

В городе объявили чрезвычайную ситуацию из-за непогоды.

Во Львове из-за сильных ливней и бури затопило улицы и повалило деревья. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

По данным местных властей, по состоянию на 17:30 пятницы, 25 июня, в городе повалено 55 деревьев и зафиксировано шесть порывов сетей электротранспорта. Также упало пять опор Львовоблэнерго. Была информация о затоплении многих улиц, но в горсовете утверждают, что вода уже "уходит".

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе начал работу оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды. Он призвал жителей по возможности оставаться дома и избегать мест у конструкций и деревьев.

Из-за непогоды во Львове отключили электричество, потому перестали курсировать трамваи и троллейбусы.

Как сообщает «Униан», во Львове объявили чрезвычайную ситуацию из-за непогоды. Ликвидация последствий непогоды продлится в ближайшие дни, которые будут для местных коммунальщиков рабочими.

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