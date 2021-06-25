«Чем больше белорусов примет свои личные санкции, тем быстрее мы избавим страну от хунты!» 25.06.2021, 22:45

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Пришло время автомобилистам максимально присоединиться и поддержать акцию «Стоп бензин».

Новый пакет санкций закрывает последние лазейки для Лукашенко, но этого мало! Пришло время всем автомобилистам максимально присоединиться и поддержать акцию «Стоп бензин».

Чем больше людей принимает свои личные санкции — тем быстрее мы избавим страну от хунты!

Телеграм-канал «Водители 97» призывает отказаться от посещения заправок «Белоруснефть», «Белнефтехим» и «Минскавтозаправка» или заправляться 1,5 или 2 литра топлива. Или вовсе откажитесь от автомобиля, для начала хотя бы 1 раз в неделю, и тотально бойкотируйте автозаправки!

Также не стоит забывать, что основным доходом АЗС являются услуги: мойка, магазин, кофе. Это значит, что необходимо сократить покупку сопутствующих товаров на АЗС.

Почему это необходимо сделать? С начала 2021 цена на топливо увеличивалась 18 раз.

Сейчас бензин в Беларуси - самый дорогой в странах СНГ!

Более половины стоимости каждого литра топлива - это акцизы государства. За прошлый год режим заработал только на них 350 млн $.

«Белнефтехим», повышая цены, компенсирует свои затраты из-за неэффективного экспорта так как повышать цены на рынке нельзя просто по желанию, а внутри страны можно!

Сейчас не то время, когда можно оставаться равнодушным! Хотя бы что-то для сопротивления фашизму способен сделать каждый! «Стоп бензин» - отличный пример внутреннего давления на систему, чтобы помочь ей развалиться.

Мы победим, если продолжим сплочаться! Наша воля к победе должна стать железной!

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