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Неизвестные обстреляли вертолет президента

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  • 26.06.2021, 8:03
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Неизвестные обстреляли вертолет президента

Было произведено по меньшей мере шесть выстрелов.

В пятницу, 25 июня, в Колумбии во время полета над одним из муниципалитетов страны обстреляли вертолет с президентом страны Иваном Дуке Маркесом.

Об этом сообщает Noticias Caracol.

Вертолет подвергся обстрелу в то время, когда покидал муниципалитет Сардината, департамент Северный Сантандер. По вертолету было произведено по меньшей мере шесть выстрелов.

Иван Дуке Маркес подтвердил обстрел вертолета и отметил, что в нем также летели министр обороны, глава МВД, губернатор департамента и мэр города Кукута.

«Хочу проинформировать страну, что после того, как я завершил работу в Сардинате и мы были близки к приземлению в городе Кукута, президентский вертолет подвергся нападению», — заявил президент.

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