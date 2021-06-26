Неизвестные обстреляли вертолет президента

Неизвестные обстреляли вертолет президента19
- 26.06.2021, 8:03
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Было произведено по меньшей мере шесть выстрелов.
В пятницу, 25 июня, в Колумбии во время полета над одним из муниципалитетов страны обстреляли вертолет с президентом страны Иваном Дуке Маркесом.
Об этом сообщает Noticias Caracol.
Вертолет подвергся обстрелу в то время, когда покидал муниципалитет Сардината, департамент Северный Сантандер. По вертолету было произведено по меньшей мере шесть выстрелов.
Иван Дуке Маркес подтвердил обстрел вертолета и отметил, что в нем также летели министр обороны, глава МВД, губернатор департамента и мэр города Кукута.
«Хочу проинформировать страну, что после того, как я завершил работу в Сардинате и мы были близки к приземлению в городе Кукута, президентский вертолет подвергся нападению», — заявил президент.