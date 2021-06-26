Неизвестные обстреляли вертолет президента 19 26.06.2021, 8:03

23,260

Было произведено по меньшей мере шесть выстрелов.

В пятницу, 25 июня, в Колумбии во время полета над одним из муниципалитетов страны обстреляли вертолет с президентом страны Иваном Дуке Маркесом.

Об этом сообщает Noticias Caracol.

Вертолет подвергся обстрелу в то время, когда покидал муниципалитет Сардината, департамент Северный Сантандер. По вертолету было произведено по меньшей мере шесть выстрелов.

Иван Дуке Маркес подтвердил обстрел вертолета и отметил, что в нем также летели министр обороны, глава МВД, губернатор департамента и мэр города Кукута.

«Хочу проинформировать страну, что после того, как я завершил работу в Сардинате и мы были близки к приземлению в городе Кукута, президентский вертолет подвергся нападению», — заявил президент.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».