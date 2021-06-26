Политолог: Михаил Гуцериев и его сын могут лишиться гражданства Великобритании

Политолог: Михаил Гуцериев и его сын могут лишиться гражданства Великобритании14
- 26.06.2021, 8:11
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Кейсом занимается самая престижная палата международных адвокатов.
Михаил Гуцериев и его сын Саид Гуцериев имеют высокий шанс лишиться гражданства Великобритании и попасть в санкционный список из-за связей с Лукашенко.
Об этом в своем телеграм-канале написал белорусский политолог Дмитрий Болкунец.
Кейсом занимается самая престижная палата международных адвокатов по правам человека Doughty Street Chambers.
Дело ведет Амаль Клуни, жена голивудского актера и продюсера Джоржа Клуни.
Ранее она работала в качестве юридического советника по Югославии при судьях в Международном суде ООН и Международном уголовном суде, а также являлась старшим юридическим советником прокурора в Специальном трибунале по Ливану.