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Политолог: Михаил Гуцериев и его сын могут лишиться гражданства Великобритании

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  • 26.06.2021, 8:11
  • 17,566
Политолог: Михаил Гуцериев и его сын могут лишиться гражданства Великобритании
Михаил Гуцериев
Фото: Олег Яковлев/РБК

Кейсом занимается самая престижная палата международных адвокатов.

Михаил Гуцериев и его сын Саид Гуцериев имеют высокий шанс лишиться гражданства Великобритании и попасть в санкционный список из-за связей с Лукашенко.

Об этом в своем телеграм-канале написал белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Кейсом занимается самая престижная палата международных адвокатов по правам человека Doughty Street Chambers.

Дело ведет Амаль Клуни, жена голивудского актера и продюсера Джоржа Клуни.

Ранее она работала в качестве юридического советника по Югославии при судьях в Международном суде ООН и Международном уголовном суде, а также являлась старшим юридическим советником прокурора в Специальном трибунале по Ливану.

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