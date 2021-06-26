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ЕС усиливает охрану белорусско-литовского участка границы

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  • 26.06.2021, 8:27
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ЕС усиливает охрану белорусско-литовского участка границы

В Литву прибудет группа из 30 сотрудников агентства Евросоюза по безопасности внешних границ.

Для усиления охраны границы с Беларусью от нелегальных мигрантов в Литву прибудет группа из 30 сотрудников агентства Евросоюза по безопасности внешних границ (Frontex).

Об этом сообщила пресс-служба МВД Литвы по итогам переговоров замминистра внутренних дел Арнольдаса Абрамавичюса и представителей Frontex во главе с директором Фабрисом Леджери, передает БелаПАН.

В июле Леджери прибудет в Литву для изучения ситуации на месте. Руководитель Frontex заявил, что агентство окажет стране необходимую поддержку как в охране границы, так и в возвращении нелегалов. «Мы полны решимости поддержать Литву — это проявление европейской солидарности», — сказал Леджери.

Арнольдас Абрамавичюс поблагодарил собеседника за быструю реакцию на просьбу о помощи и решение направить группу сотрудников Frontex на усиление пограничной службы. «Надеемся, что общими усилиями мы предотвратим нелегальную миграцию через Литву», — сказал замминистра.

В сообщении ведомства отмечается, что пограничникам на белорусском направлении помогают Служба общественной безопасности и Союз стрелков Литвы. Внимание уделяется в том числе т.н. «петле Девянишкес» — месту, где литовская территория вдается в белорусскую.

По данным МВД, с начала года в Литву из Беларуси пытались въехать 508 нелегальных мигрантов — вдвое больше, чем за три предыдущих года (в 2018-м — 104, в 2019-м — 46, в 2020-м — 81). 328 из них — граждане Ирака или представившиеся таковыми, 46 — граждане Ирана, 42 — Сирии, 39 — Беларуси, 17 — России, 11 — Турции, 10 — Шри-Ланки, 6 — Таджикистана, 3 — Афганистана, по 2 — Йемена и Египта, 1 — Сомали (в сумме 507. — ред.).

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