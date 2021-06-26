«Столбик термометра показывает запредельные цифры, а в палатах отсутствуют кондиционеры и вентиляция» 4 26.06.2021, 8:40

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Крик души сотрудников Минского областного противотуберкулезного диспансера.

Телеграм-канал «Белые халаты» опубликовал информацию от своих подписчиков:

«Здравствуйте! Работаю в Минском областном противотуберкулезном диспансере. На вашем канале много прочитала о проблемах, возникших в настоящее время в медучреждениях из-за аномальной жары. Хочу поделится тем, в каких условиях приходится работать сотрудникам и проходить курс лечения пациентам в тубдиспансере.

Во-первых, в палатах отсутствуют кондиционеры и приточно-вытяжная вентиляция. Из доступных способов хоть как-то проветрить палату у пациентов есть только старый, проверенный временем способ, как то открытие окон и дверей, чтобы был сквозняк. Но открыть окно получается далеко не всегда, так как на многих из них отсутствуют ручки. Некоторые просто не работают, так как окнам этим уже около 20 лет.

Больные просто изнывают от жары. В отделении реанимации также отсутствует приточно-вытяжная вентиляция и кондиционеры, а ведь там сейчас лежат тяжелые пациенты с коронавирусной инфекцией. Во-вторых, 4-е инфекционное отделение и отделение реанимации находятся на пятом (последнем) этаже. За день кровля очень сильно нагревается и отдает жар на нижележащие этажи.

Если днем палит солнце, то ночью легче не становится, так как греет крыша. Самое прохладное место в здании - это подвал. На все обращения сотрудников к администрации с просьбой хоть как-то решить проблему нет никакой реакции. Столбик термометра показывает запредельные цифры, а сотрудники самоотверженно продолжают исполнять свои обязанности.

В-третьих, в вечернее время в раскрытые окна на свет летят бабочки, жуки, комары и пр., так как на многих окнах отсутствуют противомоскитные сетки. Приходиться вести борьбу не только с жарой, но и с насекомыми. И тут возникает закономерный вопрос: а не влияют ли повсеместные сквозняки и насекомые на санитарно-противоэпидемическую обстановку в больнице? Не способствуют ли эти самые сквозняки распространению коронавирусной инфекции среди сотрудников и пациентов?»

Телеграм-канал прокомментировал ситуацию в медицинских учреждения Беларуси:

— О преимущественно воздушном распространении коронавируса мы уже писали, так что автор, конечно же, говорит абсолютную правду о влиянии сквозняков.

Самое главное, что мы бы хотели напомнить пациентам в палатах: пусть у вас на тумбочке постоянно будет бутыль с водой. Пейте из нее регулярно, ведь обезвоживание для вас очень опасно. Ощущение сухих губ, кожи, сухости во рту и жажды — это уже показатель того, что вы в шаге от обезвоживания. Жизненно важным для вас является достаточное потребление жидкости!

Коллеги сообщают, что за день такой работы можно потерять до нескольких килограммов, так как они вынуждены работать в СИЗ многие часы. Мы уверены, что наши коллеги не забывают о том, чтобы потреблять достаточное количество жидкости, напоминаем лишь из беспокойства за медиков.

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