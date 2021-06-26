Медики назвали пять лучших продуктов, которые обязательно нужно есть в жару 8 26.06.2021, 9:05

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Они помогут избежать обезвоживания.

В жаркую погоду можно помочь организму справиться с высокой температурой и избежать обезвоживания не только при помощи охлаждающих напитков, но и благодаря некоторым продуктам, если их правильно и в нужных количествах употреблять.

Медики назвали топ-5 продуктов, в которых много воды и они помогут легче переносить летнюю жару, пишет u-news.com.ua.

1. Огурцы

В этих овощах воды – от 95% до 98% – это примерно 95-98 грамм на 100 г продукта. А оставшиеся 2-3% занимают полезные вещества – витамины, углеводы, минералы и аминокислоты.

2. Сельдерей

Это не только полезный для пищеварительной системы продукт, но он еще и на 94% состоит их воды, что делает его просто незаменимым продуктом в жаркие дни. К тому из него можно приготовить отличный смузи для похудения.

3. Шпинат

Вкуснейший продукт, он очень питательный, но при довольно легкий и освежающий. Свежий шпинат состоит на 90% из воды, в нем содержится около 3,5 мг железа. Он отлично сочетается с мясом, овощами, крупами.

4. Клубника

Это не только замечательная ягода, которая станет прекрасным украшением и основой для многих пирогов и вареников, а также – освежающих напитков, это так же ценный и полезный продукт. Она может здорово спасать организм от обезвоживания, так как состоит на 91% из воды. Лучше всего, конечно же, есть клубнику свежей.

5. Дыня

Вкуснейший фрукт, который поможет вам справиться с жарой, так как состоит на 90% из воды. Дыня может стать отличным продуктом из которого можно сделать мороженое, охлаждающий чай и разные вкусные десерты. Но лучше всего ее употреблять просто охлажденной.

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