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Медики рассказали, какую воду лучше пить летом

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  • 26.06.2021, 11:10
  • 2,594
Медики рассказали, какую воду лучше пить летом

Специалисты поделились «формулой здоровья».

Организм человека примерно 2/3 состоит из воды. Количество воды в организме зависит от возраста. Так у взрослых людей она составляет 60%, у подростков 65%, у младенцев 75%, а у пенсионеров 55% массы тела, пишет lenta.ua.

При недостаточном употреблении воды ее процентное содержание в нашем организме падает, вызывая ухудшение самочувствия и нарушая работу внутренних органов. Кроме того, вода просто необходима нам, чтобы сохранить на долгие годы не только красоту и сияние кожи, но и ясность мысли, остроту ума, упругость мышц.

Количество воды в организме обратно пропорционально количеству жировой ткани, при сильном ожирении ее количество падает даже до 40 % массы тела. Примерно 2/3 всей воды в организме содержится внутри клеток и 1/3 – вне их.

Медики рассказали, сколько воды, какой температуры и какого состава нужно пить в день, для поддержания водного баланса. Норма потребляемой воды основываться на весе человека.

Формула выглядит так: вес х 0.03. Так например человеку с весом в 60 кг нужно пить 1,8л воды в день (60 кг х 0.03 = 1,8 л)

С газом или без

В жару рекомендуется пить газированную воду. Так исследование проведенное американскими учеными показало, что после употребления газированной воды людям хочется пить меньше.

Температура воды

Другое исследование проведенное в США показало, что прохладная вода (6 градусов) лучше утоляет жажду, чем вода комнатной температуры 22 градусов. После употребления 6-градусной воды люди употребляли меньше обычной воды комнатной температуры.

Лечебная или простая

Минеральная вода содержит соль. Лечебную минеральную вода следует пить строго по рекомендации врача и в небольших количествах. Она опасна, так как может повышать артериальное давление и влиять на функцию почек. В бутылке 0.5 литра лечебно-столовой минеральной воды может быть 5 граммов соли. Столовая или простая содержит менее 1 грамма соли. Такую воду можно пить сколько угодно, она безопасна. Таким образом, отдавайте предпочтение простой холодной газированной воде — она лучше утоляет жажду и не опасна.

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