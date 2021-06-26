В Афганистане беспилотники США ударили по позициям «Талибана» 26.06.2021, 11:25

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Операция произошла за несколько часов до встречи президентов Джо Байдена и Ашрафа Гани.

На севере Афганистана в пятницу, 25 июня, армия США провела атаку с использованием беспилотников по позициям движения «Талибан».

Как сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя Пентагона, в результате атаки ликвидирован ряд боевиков в провинциях Баглан и Кундуз, однако число не уточняется. Телеканал отмечает, что операция произошла за несколько часов до запланированной встречи президентов США и Афганистана Джо Байдена и Ашрафа Гани.

Напомним, в мае стартовал вывод американских войск из Афганистана. Для обеспечения безопасности дипломатов США там планируется оставить лишь около 650 американских военнослужащих.

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