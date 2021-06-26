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Эксперт: Лукашенко сам себя загнал в ловушку

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  • 26.06.2021, 11:27
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Эксперт: Лукашенко сам себя загнал в ловушку
Фото: ТАСС

Узурпатор сжег все мосты.

В сложившейся ситуации виновны лишь белорусские власти, до истории с самолетом европейские политики готовы были закрывать глаза на многое, что творилось в Беларуси, заявил в новом стриме на «Еврорадио» независимый эксперт Сергей Чалый.

— Это не проблема Запада, это проблема Лукашенко и его окружения. Которые решили, что расширением репрессий, усилением их интенсивности, уменьшением их адресности (загребать как можно больше людей) можно чего-то добиться, — подчеркивает эксперт.

Проблема заключается в том, что власти на этом пути продвинулись так далеко и поставили на данный сценарий столь много (фактически он выглядит единственным), что отказ от движения в этом направлении будет означать признание невозможности достижения главное цели.

— Ловушка заключается в том, что был выбран путь, в котором не был нарисован вариант, как достичь желаемого. И при этом нет возможности открутить назад, все мосты сжигались осознанно на этом пути, — считает эксперт.

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