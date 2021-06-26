Эпидемиологи рассказали, где нельзя будет купаться в Беларуси в ближайшие дни 1 26.06.2021, 11:56

Санслужба обследовали 358 зон отдыха.

Рекомендации по запрету на купание выдали после лабораторного исследования проб воды, информация об этом размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Санэпидемслужбой рекомендовано ограничить купание для детей в Брестской области на пляжах «Центральный» на правом и левом берегах реки Мухавец, на центральном пляже озера Олтушское.

Также эпидемиологи рекомендуют приостановить купание детей и взрослых (однако занятия водными видами спорта возможны) рекомендовано на пляже «Центральный» правого берега реки Мухавец (Брестская область) и городском пляже Днепра в парке культуры и отдыха «Приднепровский» (Гомельская область).

Запреты на купание детей, взрослых и занятия видами водного спорта касаются Могилевской области. Речь идет о пляжах Гребеневского и Печерского водохранилищ, городском пляже Днепра в Могилеве, а также пляже Вильчицкого водохранилища Могилевского района.

Всего же с 18 по 24 июня специалисты санитарно-эпидемиологической службы обследовали 358 зон рекреации. Исследовано 1006 проб воды, из них 19 не соответствовали микробиологическим показателям.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».