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В Кобрине женщина-таксист дала отпор двоим россиянам с ножом

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  • 26.06.2021, 12:00
  • 4,646
В Кобрине женщина-таксист дала отпор двоим россиянам с ножом

Пассажиры собирались ехать в Дрогичин.

Вчера ночью два молодых человека из Кобрина сели в такси, за рулем была женщина. Она должна была отвезти их в Дрогичин, по дороге они попросили остановиться у банкомата. В какой-то момент один из мужчин приставил нож к шее белоруски и начал угрожать. Но водитель не растерялась: она дала отпор нападавшим и сломала нож. Подробности сообщает МВД.

После этого женщина обратилась в милицию. Мужчин искали всю ночь, а на следующий день задержали в Березе, в квартире их знакомых. Нападавшими оказались 26-летние россияне. Выяснилось, что после нападения пьяные молодые люди украли машину и уехали в соседний район.

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