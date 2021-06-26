Ученые нашли загадочные останки древнего человека и выдвинули сенсационную версию
- 26.06.2021, 12:10
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Открытие произошло в Израиле.
В Израиле палеоантропологи обнаружили ранее неизвестный промежуточный вид людей, которые жили в промежутке между 420 и 120 тысячами лет назад.
Об этом говорится в журнале Science.
Ученые нашли теменные кости и нижнюю челюсть на стоянке Нешер Рамла на склоне Иудейских гор, неподалеку от Тель-Авива. Останки принадлежали человеку прямоходящему, неандертальцу, африканскому или европейскому человеку среднего плейстоцена. Есть вероятность, что это промежуточный вид Homo Nesher Ramla, который мог заселять Юго-Западную Азию.
Кости обнаружили в самом нижнем археологическом слое вместе с останками животных и кремневыми орудиями. По заключениям специалистов, теменные кости сильно отличаются от ранних и современных Homo sapiens, а также указывают на уникальное сочетание архаических и неандертальских черт. Это подтверждает существование местной левантийской популяции людей в конце среднего плейстоцена.
Кроме того, по словам ученых, эта находка закрывает пробел в археологической летописи. Возможные останки популяции среднеплейстоценовых Homo Юго-Западной Азии, появившейся в регионе около 420 тысяч лет назад, внесли генетический вклад в другие виды.