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Ученые нашли загадочные останки древнего человека и выдвинули сенсационную версию

  • 26.06.2021, 12:10
  • 1,834
Ученые нашли загадочные останки древнего человека и выдвинули сенсационную версию

Открытие произошло в Израиле.

В Израиле палеоантропологи обнаружили ранее неизвестный промежуточный вид людей, которые жили в промежутке между 420 и 120 тысячами лет назад.

Об этом говорится в журнале Science.

Ученые нашли теменные кости и нижнюю челюсть на стоянке Нешер Рамла на склоне Иудейских гор, неподалеку от Тель-Авива. Останки принадлежали человеку прямоходящему, неандертальцу, африканскому или европейскому человеку среднего плейстоцена. Есть вероятность, что это промежуточный вид Homo Nesher Ramla, который мог заселять Юго-Западную Азию.

Кости обнаружили в самом нижнем археологическом слое вместе с останками животных и кремневыми орудиями. По заключениям специалистов, теменные кости сильно отличаются от ранних и современных Homo sapiens, а также указывают на уникальное сочетание архаических и неандертальских черт. Это подтверждает существование местной левантийской популяции людей в конце среднего плейстоцена.

Кроме того, по словам ученых, эта находка закрывает пробел в археологической летописи. Возможные останки популяции среднеплейстоценовых Homo Юго-Западной Азии, появившейся в регионе около 420 тысяч лет назад, внесли генетический вклад в другие виды.

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