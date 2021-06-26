закрыть
26 июня 2021, суббота, 13:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На станции Бояры загорелась электричка Молодечно-Минск

2
  • 26.06.2021, 12:27
  • 1,994
На станции Бояры загорелась электричка Молодечно-Минск

Пассажиров эвакуировали из первых вагонов, где началось возгорание.

Загорелась электричка Молодечно-Минск. Все произошло сегодня около 11.45 на станции Бояры, сообщает tut.by.

Пассажиров эвакуировали из первых вагонов, где началось возгорание. Их отделили от основного состава.

К 12.10 пламя потушили. Как люди будут продолжать свой путь дальше, пассажирам электрички пока не сообщили. Люди из первых вагонов ждут развития событий на улице у станции, остальные пассажиры сидят в своих вагонах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Двое на хуторе, не считая нечистой силы
Двое на хуторе, не считая нечистой силы Владимир Халип
Слава героям!
Слава героям! Ирина Халип
Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников