На станции Бояры загорелась электричка Молодечно-Минск

На станции Бояры загорелась электричка Молодечно-Минск2
- 26.06.2021, 12:27
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Пассажиров эвакуировали из первых вагонов, где началось возгорание.
Загорелась электричка Молодечно-Минск. Все произошло сегодня около 11.45 на станции Бояры, сообщает tut.by.
Пассажиров эвакуировали из первых вагонов, где началось возгорание. Их отделили от основного состава.
К 12.10 пламя потушили. Как люди будут продолжать свой путь дальше, пассажирам электрички пока не сообщили. Люди из первых вагонов ждут развития событий на улице у станции, остальные пассажиры сидят в своих вагонах.