На станции Бояры загорелась электричка Молодечно-Минск 2 26.06.2021, 12:27

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Пассажиров эвакуировали из первых вагонов, где началось возгорание.

Загорелась электричка Молодечно-Минск. Все произошло сегодня около 11.45 на станции Бояры, сообщает tut.by.

Пассажиров эвакуировали из первых вагонов, где началось возгорание. Их отделили от основного состава.

К 12.10 пламя потушили. Как люди будут продолжать свой путь дальше, пассажирам электрички пока не сообщили. Люди из первых вагонов ждут развития событий на улице у станции, остальные пассажиры сидят в своих вагонах.

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