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Криштиану Роналду прокомментировал достижение отметки в 300 миллионов подписчиков в Instagram

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  • 26.06.2021, 12:32
Криштиану Роналду прокомментировал достижение отметки в 300 миллионов подписчиков в Instagram

В прошедшем сезоне футболист провел 33 матча в серии «А», в которых забил 29 голов.

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду поблагодарил своих подписчиков в Instagram. На днях футболист преодолел отметку в 300 миллионов подписчиков, став первым человеком в мире, которому удалось это сделать, сообщает pressball.by.

«300 миллионов! Какое восхитительное число! Спасибо вам за поддержку, всегда благодарен», — написал Роналду в Instagram.

Ближайшим преследователем 36-летнего Роналду по количеству подписчиков в Instagram является актер Дуэйн «Скала» Джонсон (246 млн подписчиков). Далее идут певица Ариана Гранде (244 млн) и модель Кайли Дженнер (241 млн).

Среди футболистов ближе всех к Роналду подобрался нападающий «Барселоны» Лионель Месси (219 млн подписчиков). Форвард «ПСЖ» Неймар имеет 152 миллиона подписчиков.

Роналду в прошедшем сезоне провел 33 матча в серии «А», в которых забил 29 голов.

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