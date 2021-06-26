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Более 760 населенных пунктов обесточены из-за непогоды в Беларуси

  • 26.06.2021, 12:38
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Более 760 населенных пунктов обесточены из-за непогоды в Беларуси

Ливни и сильный ветер нарушили электроснабжение.

Ливни и сильный ветер нарушили электроснабжение более 760 населенных пунктов Беларуси. Об этом в субботу сообщила пресс-служба государственной энергетической компании «Белэнерго», пишет сайт ТАСС.

«Энергетиками по всей республике оперативно восстановлено электроснабжение 765 населенных пунктов, в основном в Витебской и Гомельской областях», - говорится в сообщении компании.

По информации энергетиков, ряд областей Беларуси оказался под влиянием атмосферных фронтов, которые принесли дожди и сильный порывистый ветер. Неблагоприятные погодные условия стали причиной технологических нарушений в работе электросетевого комплекса Витебской области. По состоянию на 08:00 субботы продолжается восстановление работы 16 воздушных ЛЭП напряжением 10 кВ.

МЧС Беларуси предупредило, что 26 июня на большей части территории страны ожидаются грозы, сильные ливни, шквалистый ветер с порывами до 20 м/с, возможен град.

В целом по стране — облачно с прояснениями, дует северо-западный ветер. Температура днем — от +23 до +29. На востоке она может быть до +34, а в некоторых районах даже дойти до +36.

В Минске тоже облачно с прояснениями, гроза и 80-90% вероятность дождя. Может быть шквалистый ветер порывами до 15-20 м/с. Максимальную температуру стоит ожидать в районе +28 градусов.

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