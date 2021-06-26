В Сальвадоре власти раздадут жителям биткоины

В Сальвадоре власти раздадут жителям биткоины5
- 26.06.2021, 12:44
Эта инициатива призвана снизить расходы при денежных переводах для миллионов жителей.
Власти Сальвадора пообещали раздать жителям по 30 долларов в биткоинах. Массовое использование криптовалюты. по их мнению, поможет привлечь инвестиции в страну, пишет Bloomberg.
Эта инициатива также призвана повысить потребление и снизить расходы при денежных переводах для миллионов жителей, которые работают за границей, сообщает korrespondent.net.
Чтобы получить актив, нужно завести счет в национальном биткоин-кошельке Chivo. Покупатели смогут расплачиваться биткоинами за товары, цены на которые указаны в долларах.
Проблемой для республики стала позиция Всемирного банка, который отказался содействовать в распространении биткоина.
Международный валютный фонд, в свою очередь, столкнулся с «макроэкономическими, финансовыми и правовыми проблемами» в связи с переходом Сальвадора на биткоин.