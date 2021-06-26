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«Это ощутимый удар по личному карману Лукашенко»

  • 26.06.2021, 12:51
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«Это ощутимый удар по личному карману Лукашенко»

Брюссель впервые вводит подобные санкции против узурпатора.

В связи с решением Совета ЕС, страны Европейского Союза вводит новый пакет экономических санкций против режима Лукашенко. Поводом для такого решения стал инцидент с принудительной посадкой самолета авиакомпании Ryanair, совершавшего перелет из Афин в Вильнюс в аэропорту Минска, а также непрекращающиеся репрессии против несогласных с политикой Лукашенко и массовые нарушения прав человека в Беларуси.

Новые санкции касаются импорта нефтепродуктов и калийных удобрений из Беларуси, а также доступа белорусских банков к рынкам капитала Евросоюза. Кроме того, новые ограничительные меры Евросоюза, в частности, коснутся экспорта и передачи оборудования, технологий или программного обеспечения, предназначенного для использования в интересах белорусских властей в мониторинге или перехвате интернета и телефонной связи на мобильных или стационарных устройствах. Под санкции попал также экспорт в Беларусь товаров двойного назначения для военного использования, и товаров, используемых для табачных изделий.

Старший научный сотрудник Института Гайдара Сергей Жаворонков считает, что Евросоюз на этот раз ввел очень серьезные санкции. Потому что треть белорусского экспорта приходится на ЕС, и это преимущественно нефтепродукты и калийные удобрения, то есть то, чем торговать теперь запрещено, уточнил экономист в комментарии Русской службе «Голоса Америки».

«Брюссель впервые вводит секторальные экономические санкции, и это ощутимый удар по личному карману Лукашенко, – добавил он. – Для Минска проблема усугубляется еще и тем, что не понятно, куда все это сейчас можно перенаправить. В России есть свои калийные удобрения и нефтепродукты. Беларусь эти товары в РФ практически никогда не поставляла. Теоретически можно попытаться продавать их через Россию, маскируя как российские. Но это все-таки не пресловутые «белорусские» креветки и семга. Например, норвежскую семгу легко можно было выдавать за белорусскую благодаря тому, что у России с Беларусью отсутствует таможенная граница, а у ЕС с Россией, как и с Беларусью, такая граница есть. В этом большая и принципиальная разница».

Евросоюз – второй по величине вслед за странами Евразийского экономического союза торговый партнер Беларуси. По данным Еврокомиссии, объем белорусского экспорта товаров и услуг в ЕС в 2020 году составил почти 7 млрд долларов, или чуть менее 12% ВВП страны.

Очевидно, что Александр Лукашенко попытается делать то, что он делал много раз – торговать политзаключенными как заложниками с Западом, обещая выпустить кого-то в обмен на отмену санкций, но одну и ту же вещь сложно продавать до бесконечности, резюмировал научный сотрудник Института Гайдара. Вместе с тем, как ему кажется, осуществить свой классический маневр Лукашенко сейчас будет значительно сложнее, если это возможно вообще.

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