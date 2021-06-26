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Медики выяснили, как по первым симптомам определить тяжесть COVID-19

  • 26.06.2021, 12:59
Медики выяснили, как по первым симптомам определить тяжесть COVID-19

Исследователи изучили данные тысяч пациентов.

Первые признаки заражения коронавирусом — повышение температуры, озноб, кашель, одышка, возможно, насморк и даже боль в животе. Такие симптомы называют характерными для нового опасного штамма — индийского, который сейчас атакует Россию. Врачи рекомендуют при первых признаках заболевания оставаться дома и начать лечение, внимательно наблюдая за своим состоянием, сообщает «Доктор Питер»

Один из симптомов ковида может быть весьма «говорящим», заявляют ученые Университета Флориды. Исследователи изучили данные 36 тысяч пациентов, перенесших COVID-19, и выяснили, что у тех, кто болел тяжело, в самом начале заболевания наблюдалась спутанность сознания. Результаты исследования опубликованы в журнале Critical Care Explorations. Ученые предположили, что у пациентов с спутанностью сознания вероятность развития тяжелого COVID-19 в три раза выше, чем у людей без таких симптомов.

- Одним из ключевых моментов в лечении COVID-19 является поиск подсказок — как распознать, будет ли агрессивным течение болезни,  — сказал ведущий автор исследования Дэвид Марра. — Мы обнаружили, что определенные симптомы, которые проявляются со стороны мозга, могут быть ранним маркером более серьезного COVID-19. Мы надеемся, что это может помочь вовремя начать лечение и спасти жизни людей.

Симптом COVID-19, который должен насторожить, характеризуется сбоями в поведении человека, пояснил ученый. Пациент может вдруг путаться, где находится или забывать даты, недавние события, не понимать окружающих. Как показало исследование, такие симптомы у заразившихся коронавирусом, обычно появлялись за несколько дней или одновременно с прогрессированием COVID-19 до серьезной стадии, требующей интенсивного лечения и госпитализации. Поэтому крайне важно, заметив спутанность сознания, вовремя принять меры.

Также исследователи выяснили, что у пациентов с ковид такой симптом, как потеря вкуса и обоняния, говорит о меньшей вероятности развития тяжелого заболевания.

Ученые заявили, что лучше всего от тяжелого COVID-19 спасают вовремя сделанные прививки, но коронавирус никуда не уйдет и будет с нами еще долго.

- Нам нужно быть умнее вируса и попытаться найти то, что «выдаст» его агрессивность на раннем этапе, чтобы позволить пациентам бороться с болезнью гораздо более эффективно, — заявил соавтор исследования Крис Робинсон.


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