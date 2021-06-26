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СМИ: Секретный украинский танк «Нота» значительно превосходит российскую «Армату»

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  • 26.06.2021, 13:05
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СМИ: Секретный украинский танк «Нота» значительно превосходит российскую «Армату»
Фото: АР

Харьковский проект является концептуальным лидером.

По своим характеристикам секретный украинский танк «Нота», если бы он существовал в действительности, превосходил российскую Т-14 «Армата», заявляют в Defense Express (перевод — lenta.ru).

«Этот танк четвертого поколения прошел через несколько итераций, последними из которых были "Боксер", "Молот" и, собственно, "Нота". Эти проекты в полете конструкторской мысли, конечно, опередили российскую "Армату", которая частично вобрала в себя наработки от последнего супертанка Советского Союза», — пишет информационно-консалтинговое агентство.

В публикации утверждается, «что до начала 90-х харьковские проекты были концептуальными лидерами, которые объединили в себе прорывные решения по командной управляемости, подвижности, защищенности и огневой мощи». «Если бы этот танк был на поле боя сейчас — с теми ожидаемыми возможностями, которые закладывали конструкторы, — ему не было бы равных», — уверяют в агентстве.

Отмечается, что особенностью «Ноты» является пушка калибра 152 миллиметра, три магазина барабанного типа, используемых для хранения и подачи боеприпасов. «При этом новый автомат заряжания отличался простотой и позволял сделать первый выстрел всего за четыре секунды», — говорится в публикации.

Сообщается, что комплекс управления «Нотой» включал прицелы с оптическими и тепловыми каналами, производительный бортовой компьютер, систему спутниковой навигации и средства определения «свой-чужой». Опционально машина могла получить радиолокационную станцию и дистанционное радиоуправление.

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