Гуцериеву обрубили пути отступления 26.06.2021, 13:18

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Фото: ТАСС

Еще одно последствие санкций ЕС против друга Лукашенко.

Бизнесмену Михаилу Гуцериеву уже некуда бежать от претензий российских банков - в Беларусь путь ему заказан после новых санкций ЕС, пишет телеграм-канал The Moscow post.

Владелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев оказался первым крупным российским бизнесменом, попавшим под санкции ЕС за поддержку режима президента Беларуси Александра Лукашенко. Формулировки санкций позволяют блокировать не только личные активы в Европе, но и бизнес, где Гуцериеву принадлежит не менее половины доли. Тогда под ударом могут оказаться белорусский «Славкалий» и российская «Нефтиса». В зоне потенциального риска и другие компании группы, если в ЕС сочтут влияние бизнесмена на них достаточным для контроля. При этом в России за предпринимателем давно выстроилась очередь кредиторов, которые хотят получить свои миллиарды. Казалось, в последнее время он мотал удочки в соседнюю страну, так что сейчас, похоже, ему стало просто некуда уходить от многочисленных вопросов к собственной персоне.

Гуцериев удалось подсуетиться: ему удалось договориться с «Трастом» и «Открытием» о сделке на 135 млрд рублей. На эту сумму компания Гуцериева должна погасить долги перед банками и выкупить часть своих активов. Но произойдет ли это - вопрос спорный. Ведь Гуцериев обладает не самой прозрачной репутацией. После сделки с «Трастом» и «Открытием» стало известно, что Михаил Гуцериев выплатит банку «Открытие» еще дополнительно около 14 млрд рублей, чтобы урегулировать претензии Центробанка из-за санации «Бинбанка». Что сказать, предельно ясно, от каких обязательств может пытаться уйти коммерсант. Но теперь бежать этому аферисту уже некуда.

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