Ученые нашли разгадку внезапного исчезновения озера в Антарктиде
- 26.06.2021, 13:20
Команда исследователей из Океанографического института Скриппса решила восстановить историю событий.
Проанализировав спутниковые снимки шельфового ледника Эймери в Восточной Антарктиде, ученые обнаружили, что зимой 2019 года с его поверхности исчезло озеро, в которое в летнее время собиралась талая вода. Авторы считают, что масса воды проломила толщу ледника и ушла в океан. Результаты исследования опубликованы в журнале Geophysical Research Letters, пишет сайт «Мир24».
Команда исследователей из Океанографического института Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего и Института морских и антарктических исследований Университета Тасмании решила восстановить историю событий.
Он отметил, что анализ изображений со спутника ICESat-2 продемонстрировал вертикальный масштаб разрушения – ледяная поверхность на месте озера опустилась на 80 метров, а окружающий плавучий ледник, сбросив водную нагрузку, поднялся на 36 метров.
Это явление характерно для последних десятилетий, так как температура воздуха в Антарктике растет. Из-за этого ряд шельфовых ледников значительно подтаял и, согласно прогнозам ученых, эта тенденция сохранится в дальнейшем.
Будущее осушенного озера, по словам исследователей, остается неясным, в сезон таяния 2020 года в нем начала накапливаться вода, но затем ее уровень упал, что может говорить о периодическом раскрытии трещины под водоемом.