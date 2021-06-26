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Ученые нашли разгадку внезапного исчезновения озера в Антарктиде

  • 26.06.2021, 13:20
Ученые нашли разгадку внезапного исчезновения озера в Антарктиде

Команда исследователей из Океанографического института Скриппса решила восстановить историю событий.

Проанализировав спутниковые снимки шельфового ледника Эймери в Восточной Антарктиде, ученые обнаружили, что зимой 2019 года с его поверхности исчезло озеро, в которое в летнее время собиралась талая вода. Авторы считают, что масса воды проломила толщу ледника и ушла в океан. Результаты исследования опубликованы в журнале Geophysical Research Letters, пишет сайт «Мир24».

Команда исследователей из Океанографического института Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего и Института морских и антарктических исследований Университета Тасмании решила восстановить историю событий.

Он отметил, что анализ изображений со спутника ICESat-2 продемонстрировал вертикальный масштаб разрушения – ледяная поверхность на месте озера опустилась на 80 метров, а окружающий плавучий ледник, сбросив водную нагрузку, поднялся на 36 метров.

Это явление характерно для последних десятилетий, так как температура воздуха в Антарктике растет. Из-за этого ряд шельфовых ледников значительно подтаял и, согласно прогнозам ученых, эта тенденция сохранится в дальнейшем.

Будущее осушенного озера, по словам исследователей, остается неясным, в сезон таяния 2020 года в нем начала накапливаться вода, но затем ее уровень упал, что может говорить о периодическом раскрытии трещины под водоемом.

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