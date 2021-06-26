Евро-2020: Букмекеры сделали прогноз на матч плей-офф Хорватия - Испания 26.06.2021, 13:21

Аналитики смогли определить фаворита предстоящего поединка.

В понедельник, 28 июня, в рамках 1/8 финала Евро-2020 встретятся сборные Хорватии и Испании, сообщает zn.ua.

Аналитики отдают предпочтение испанской сборной. На победу Фурии Рохи можно поставить с коэффициентом 1.61, на ничью - 3.85, а на триумф Хорватии - 6.90.

Проход хорватов в четвертьфинал оценен коэффициентом 3.95, а испанцев - 1.28.

Самым вероятным точным исходом встречи считается минимальная победа испанцев со счетом 0:1 - коэффициент 5.90.

Поединок пройдет в Копенгагене. Начало - в 19:00.

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