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Германия ужесточила правила въезда для россиян: новые подробности

  • 26.06.2021, 13:39
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Германия ужесточила правила въезда для россиян: новые подробности

В РФ активно распространяются новые варианты коронавируса.

Россиян, которые захотят въехать на территорию Германии теперь обяжут соблюдать строгий 14-дневный карантин. Такие меры вводят из-за стремительного распространения «дельта»-варианта коронавируса в России, пишет sprotyv.info со ссылкой на Deutsche Welle.

В пятницу, 25 июня, на сайте Института имени Роберта Коха, для въезжающих в ФРГ из России вводится строгий 14-дневный карантин, длительность которого нельзя сократить даже при наличии отрицательного теста на коронавирус и который обязателен в том числе для полностью вакцинированных и перенесших коронавирусную инфекцию.

Эта мера связана с тем, что Россия со вторника, 29 июня, вносится в список стран, в которых активно распространяются новые варианты коронавируса. Внесение в этот список также означает, что авиакомпаниям, железнодорожным и автобусным перевозчикам будет разрешено перевозить из России только пассажиров с гражданством или видом на жительство ФРГ.

Как сообщала группа ИС, в ЕС решили повременить с вынесением вердикта, относительно вакцины «Спутник V». Один из неназванных немецких чиновников заявил, что непредоставление регулятору ЕС необходимых данных клинических испытаний отложит процесс утверждения как минимум до сентября, а, возможно, и до конца года.

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