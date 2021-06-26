«Тепловой удар можно получить не только на солнце» 3 26.06.2021, 14:03

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Врач рассказала белорусам, как пережить жару.

В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, знойная погода сохранится. Как себя вести, чтобы жара не ударила по здоровью, и кому стоит обратить особое внимание на свое состояние, Intex-press объяснила врач Евгения Ханцевич.

Когда «механизм охлаждения» ломается

Летом нередки ситуации, когда из-за палящего солнца комфортная для организма температура тела в 36,6 градуса повышается, провоцируя плохое самочувствие. Чтобы перегревания не произошло, на помощь приходит природный «механизм охлаждения» – человек начинает потеть. Но иногда такой процесс терморегуляции нарушается.

Причинами могут быть продолжительное нахождение на улице или в помещении с высокой температурой, повышенные физические нагрузки под прямыми солнечными лучами, слишком теплая одежда, недостаточное употребление чистой воды, а также злоупотребление алкогольными напитками.

Сбой в процессе терморегуляции приводит к расстройству нормального водного и электролитного баланса, а это пагубно влияет на систему кровообращения, нервную систему, повышается риск развития инфарктов и инсультов, судорожных синдромов и обморочных состояний.

И на прогулке, и в офисе, и дома

Перегрев организма может произойти в любом месте. Для этого совершенно необязательно, как многие ошибочно предполагают, находиться под воздействием прямых солнечных лучей. Тепловой удар застает врасплох и на прогулке на улице, и на работе в офисе, и за привычными делами дома.

За своим самочувствием важно следить, а в жаркую погоду – особенно. Если ощущается слабость, учащенное сердцебиение, одышка, головокружение, усиленное потоотделение, необходимо как можно раньше восстановить нормальный процесс терморегуляции. Для этого нужно уйти от воздействия прямых солнечных лучшей, по возможности прилечь, снять лишнюю одежду, выпить подсоленную воду и проветрить помещение, если вы находитесь в нем. Через несколько минут самочувствие должно улучшиться. Но если облегчение не наступает, необходимо обратиться за помощью к врачу.

Как предотвратить тепловой удар

Истина, что болезнь легче предупредить, чем лечить, относится и к тепловым ударам. А особое внимание к своему здоровью, когда за окном выше +25..+27 градусов, стоит проявлять людям, которые страдают ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, вегетососудистой дистонией и ожирением.

Чтобы не доводить собственный организм до состояния перегрева, необходимо минимизировать свое пребывание на улице в полуденные часы, носить с собой прохладную негазированную воду, надевать легкую одежду из натуральных тканей светлых тонов и не забывать о головном уборе.

Также в жару важно не перегружать желудок едой и не злоупотреблять алкогольными напитками.

Первая помощь

При первых признаках теплового удара, особенно если пострадавший – ребенок или пожилой человек, следует вызвать скорую помощь. До приезда медиков основная задача – охладить пострадавшего: перенести в прохладное место, в тень и т.д. Если человек без сознания, дайте понюхать ему нашатырный спирт. Нет нашатыря – можно потереть мочки ушей или ущипнуть за них, растереть щеки.

Чтобы избавить человека от перегрева, снимите одежду. Можно накрыть человека влажной тканью, полотенцем или приложить ко лбу и под затылок холодные компрессы (холодное полотенце, бутылку с холодной водой).

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