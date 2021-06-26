Экономист - о секторальных санкциях ЕС: Все в комплексе обязательно приведет к смене власти в Беларуси 1 26.06.2021, 14:18

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Народ так жить больше не хочет.

Евросоюз впервые в истории ввел секторальные санкции против режима в Беларуси. Под ограничения попали калийная, нефтеперерабатывающая, табачная отрасли, а также государственные банки.

Член политсовета ОГП, экономист Лев Марголин в комментарии udf отметил, какими могут быть последствия санкций.

«Не конкретно санкции сами по себе, в все в комплексе обязательно приведет к смене власти в Беларуси. Народ так жить больше не хочет. Причем я считаю, что все станет на свои места уже в течение года», – отметил Марголин.

Министерство иностранных дел Беларуси пообещало, что «ответные меры» на санкции.

«Чтобы это не было, это станет бомбежкой Воложина. Что власти могут сделать – запретить импорт товаров? В ЕС этого даже не заметят, зато в Беларуси еще как заметят. Закрыть производства с зарубежным капиталом? Это означает закрыть современные и прибыльные предприятия, которые дают валютную выручку и налоги. Я не вижу возможностей для адекватного ответа. Серьезные ответные меры только усугубят ситуацию в экономике Беларуси. Хотя, возможно, это будет что-то довольно символическое – вроде «экспорта» нелегальных эмигрантов», – полагает Марголин.

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