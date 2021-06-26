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Врачи назвали кашу, обладающую мощным противовирусным эффектом

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  • 26.06.2021, 14:34
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Врачи назвали кашу, обладающую мощным противовирусным эффектом

Ее надо есть с салом.

Врач-диетолог и профессор Алексей Ковальков рассказал, какие продукты стоит включить в рацион в условиях распространения коронавируса, пишет u-news.com.ua.

По словам специалиста, важно, чтобы в меню была перловка. Она содержит лизин, который оказывает влияние на коллаген. Он сделает кожу упругой, а также поможет организму эффективнее бороться с вирусами. В подтверждение своих слов профессор подчеркнул, что не зря перловка была неоспоримым продуктом в армейском меню с самых давних времен.

Ковалев подчеркнул, что кашу стоит сочетать с салом, которое обеспечит дополнительную защиту легких от вирусов. В сутки будет достаточно 9-10 граммов. Если человек каждый день будет есть перловку, богатую еще и на витамин D, то никакой патоген человеку будет не страшен, резюмировал врач. Среди других полезных каш он выделяет гречку – она содержит вещества, предупреждающие разрушение сосудов от углеводов. Такой продукт особенно рекомендован пациентам с диагнозом сахарный диабет.

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