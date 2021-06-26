Лес никто не вырубал? 4 26.06.2021, 14:58

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Жители Жодино показали, как расчищали площадку для стройки «детского кафе»

Жители Жодино прочитали на сайте госСМИ материал о строительство «детского кафе», которое идет на месте части леса в Восьмом микрорайоне. В нем хозяин строительства уверяет, что лес на месте стройки никто не вырубал, убрали только «неухоженный кустарник». Жодинцы предоставили ex-press.by документы, как это было.

В материале есть утверждение от хозяина строительства Новруза Гасымова:

— Да и лес никто не вырубал, — говорит Новруз. — И на это у меня есть все необходимые документы. До нас на этом месте был неухоженный кустарник. Его мы и вырубили. Ни о каком парке отдыха речи быть не может. Шесть деревьев, которые здесь были — оставили. Как можно такую красоту рубить. Вот посмотрите, они до сих пор огорожены, чтобы не повредить во время строительства.

Это утверждение изумило жителей Восьмого микрорайона. В Жодинском городском суде уже несколько месяцев рассматривается дело о незаконной вырубке деревьев в этом месте по иску Комитета природных ресурсов и окружающей среды к хозяевам строительства. На этих заседаниях были представители общественности.

Они предоставили документы, как выглядело удаление «неухоженного кустарника».

Новруз Гасымов показал жодинцам список деревьев, которые было разрешено вырубать.

По их словам, в суде уже фигурируют другие бумаги. После того, как сотрудники Комитета природных ресурсов приехали и пересчитали пеньки, эту бумагу переписали.

Жодинцы написали заявление в местный исполком, попросили предоставить экологическую информацию.

В этом ответе значится, что 96 деревьев признаны опасными. О кустарниках в документе нет ни слова.

— Мы живем в Жодино давно, и строительства «детского кафе» пережили уже не один раз, — говорят жители микрорайона. — Стройки именно так оформлялись первоначально, а затем «детское кафе» становилось нерентабельным и на его месте возникало обычное злачное место. Все дело в социальной направленности цели строительства. А данное кафе изначально будет иметь режим работы до с 11.00 до 23.00 и до 24.00 в субботу и воскресенье, будет иметь барную стойку, а также бильярдные столы — данная информация содержится в заключении экспертизы.

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