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Атака XXI века: как маленькие дроны нанесли огромный урон Саудовской Аравии

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  • 26.06.2021, 15:04
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Атака XXI века: как маленькие дроны нанесли огромный урон Саудовской Аравии

Защитные меры оказались бесполезны.

Два года назад крупнейшие нефтеперерабатывающие комплексы Саудовской Аравии оказались под ударом. 25 дронов с ракетами атаковали заводы, что привело к двукратному сокращению переработки нефти в стране и изменению цен на ресурсы в мире. Дорогие защитные системы оказались бессильны против относительно дешевых беспилотников, и это хорошо показало новые реалии. В то время как страна защищалась от известных методов атак, на нее совершили нападение абсолютно иного толка — и результат оказался пугающе успешным, сообщает onliner.by.

Атака на мирового лидера

Саудовская Аравия в 2018 году потратила на военную отрасль $67,6 млрд. Это третий результат в мире: больше денег на оборонку ушло лишь у США и Китая. Причин таких трат несколько. Во-первых, страна находится в довольно конфликтном регионе, у нее непростые отношения с Ираном и Йеменом. Во-вторых, государство занимает первое место по экспорту нефти (в те годы объем составлял 12 млн баррелей в сутки). По запасам черного золота Саудовская Аравия уступает лишь Венесуэле. Экономика во многом построена на этом бизнесе, и от стабильности работы комплексов по добыче и переработке нефти зависит благополучие страны.

Saudi Aramco — государственная нефтяная корпорация, мировой лидер по добыче нефти. В восточной части Саудовской Аравии у Saudi Aramco два крупных объекта: завод по переработке нефти в Абкайке с ежедневным объемом производства 7 млн баррелей и месторождение Хурайс с объемом добычи 1,5 млн баррелей в сутки, а общее количество нефти в этой локации оценивается в 20 млрд баррелей.

Само собой, такие объекты строго охраняются. Нефтеперерабатывающие заводы и месторождения — стратегически важные локации, особенно когда они играют лидирующую роль в экономике. Завод в Абкайке защищали от воздушных атак артиллерийские комплексы Skyguard, также на вооружении страны были американские системы ПВО Patriot и французские Shahine, которые предназначены специально для защиты от авиации. Все это многомиллионное вооружение оказалось не готово к нападению дронов стоимостью около $15 тыс. каждый.

Высокая точность

Атака случилась примерно в четыре утра 14 сентября 2019 года. Десятки беспилотников с прикрепленными к ним ракетами незаметно для систем безопасности напали на нефтяные хранилища и другие объекты комплексов в Абкайке и Хурайсе. Нападение получилось невероятно точным: никто из сотрудников не погиб, но урон был нанесен колоссальный. На комплекс в Абкайке пришлось по меньшей мере 17 точек поражения, 5 из 18 башен получили значительный урон, а в Хурайсе загорелось не менее двух башен. Начавшиеся пожары удалось потушить в течение дня — неплохой результат, если учитывать миллионы баррелей нефти.

На первой же пресс-конференции власти Саудовской Аравии назвали способ нападения: дроны. Метод атаки был новым и неожиданным, хотя еще до этого инцидента эксперты предсказывали, что распространенность и доступность беспилотников может привести к подобным происшествиям. Подвергшиеся нападению заводы не могли продолжать работу: требовался серьезный ремонт. Атаки сильно ударили по добыче и производству нефти в стране. Саудовская Аравия сократила ее производство примерно на 50% — до 5,7 млн баррелей в сутки. Это составляет около 5% от общемирового объема производства нефти в день. Ситуация привела к росту цен по всему миру: фьючерсы на нефтяном рынке Brent Crude выросли почти на 20%.

Стоит отдать должное Saudi Aramco: спустя всего два дня после нападения комплекс в Абкайке уже вновь работал, пусть и не на прежних мощностях — объем производства составил 2 млн баррелей.

Сперва власти Саудовской Аравии предположили, что с атаками связан Иран, хотя страна и избегала прямых обвинений в адрес соседнего государства. Госсекретарь США Майк Помпео в своем Twitter был более категоричен: «Иран провел беспрецедентную атаку на мировые поставки энергоресурсов». Иран отвергал все обвинения, а ответственность за нападение взяла на себя группировка хуситов из Йемена. Она в 2004 году в результате восстания против властей захватила юг страны, а в 2011-м в ходе революции добилась отставки действующего президента. Впрочем, до сих пор высказываются сомнения, что именно хуситы совершили атаку: известны случаи, когда различные группировки, включая террористические, приписывают себе происшествия, которые случались не по их инициативе.

Готовились совсем к другому

Вопрос, который возник после нападения на Saudi Aramco: как это вообще оказалось возможно при колоссальных затратах на оборону? Если кратко, то ответ простой: никто не был готов к такому методу атаки, а использовавшиеся защитные комплексы рассчитаны на противодействие совсем другим технике и вооружению.

Например, американские системы Patriot слабо приспособлены под перехват ракет — такое мнение высказывал специалист по военной технике Джек Уолтинг. По его словам, главное назначение Patriot — сбитие самолетов противника. Также Уолтинг отметил, что другие комплексы ПВО предназначены по большей части для защиты от баллистических ракет, летящих на большой высоте, в то время как дроны летели низко, и сами они были слишком малозаметны для оборудования. Условно говоря, Саудовская Аравия была готова к массивной атаке с использованием бомбардировщиков или ракет большой дальности полета, но против маленьких дронов противопоставить ей было нечего.

Несмотря на защитные меры, которые оказались бесполезны, против Saudi Aramco сыграли еще несколько факторов. Во-первых, само расположение комплексов по добыче и переработке нефти. Объекты находятся посреди пустыни, они легко обнаруживаются и видны издалека — американский эксперт по Средневосточному региону Майкл Рубин сравнил заводы по степени заметности с рождественскими елками: «Противнику даже не нужны высокотехнологичные дроны под управлением GPS, даже если бы они были. Достаточно намного более простых беспилотников».

Но есть еще и во-вторых. При больших затратах на закупку военной техники у страны наблюдались проблемы с персоналом, который этой техникой должен управлять. В качестве аргумента специалисты приводили военные операции Саудовской Аравии против Йемена, которые начались в 2016 году. Тот же эксперт Уолтинг и вовсе назвал армию страны «слабо подготовленной, с низкими компетенциями и высокой невнимательностью». Более того, даже если охранявшие производства военные были хорошо подготовлены, распознать дроны на радарах слишком тяжело: они летели низко и с большой скоростью, и своевременно заметить беспилотники получилось бы едва ли. Также против Саудовской Аравии в некотором смысле сыграл человеческий фактор: подобную атаку попросту не считали возможной в силу ее новизны.

Низкая стоимость дронов и их доступность подняли много вопросов о нынешней безопасности стратегически важных объектов. В то время как страны тратят серьезные ресурсы на защиту от привычной для нападения техники — ракет или самолетов, — беспилотники стали новым средством, к которому не все были готовы. Уже после нападения на Saudi Aramco были успешные примеры атак беспилотников на системы ПВО в горячих точках. Военные специалисты считают, что дроны могут сильно изменить боевую тактику в будущих конфликтах. С другой стороны, беспилотникам будут противостоять и более совершенные комплексы ПВО. Нападение на Saudi Aramco показало, какой урон можно нанести при небольших затратах. Очевидно, заинтересованные силы поняли эффективность дронов, и новые атаки на стратегические объекты — это лишь дело времени.

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