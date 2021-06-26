Под Витебском утонул студент: тело достали на берег, а отдыхающие продолжали купаться 8 26.06.2021, 15:15

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В этом сезоне в сводках чуть ли не каждый день появляются новости о трагедиях на воде.

На днях в Сосновке под Витебском утонул 21-летний молодой человек. Как рассказали Onliner в ОСВОД, это случилось около 11 утра. Позже в социальных сетях появилось видео, на котором тело утонувшего лежит недалеко от берега, а отдыхающие тем временем продолжают купаться. Некоторые юзеры посчитали это вопиющим фактом безразличия.

В сообществе «Типичный Витебск» во «ВКонтакте» говорится, что тело молодого человека пролежало на пляже с 11 утра до 6 вечера. Мы обратились с этим вопросом в ОСВОД, однако там сказали, что на берегу их специалисты не работают, а потому подтвердить или опровергнуть эту информацию они не могут. Тем не менее на кадрах видно, что люди продолжают купаться прямо возле накрытого пленкой трупа.

В этом сезоне в сводках чуть ли не каждый день появляются новости о трагедиях на воде. Только за прошлые выходные в стране утонули 17 человек, всего же в Беларуси в этом сезоне на воде погибло более 60.

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