закрыть
26 июня 2021, суббота, 18:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Под Витебском утонул студент: тело достали на берег, а отдыхающие продолжали купаться

8
  • 26.06.2021, 15:15
  • 9,700
Под Витебском утонул студент: тело достали на берег, а отдыхающие продолжали купаться

В этом сезоне в сводках чуть ли не каждый день появляются новости о трагедиях на воде.

На днях в Сосновке под Витебском утонул 21-летний молодой человек. Как рассказали Onliner в ОСВОД, это случилось около 11 утра. Позже в социальных сетях появилось видео, на котором тело утонувшего лежит недалеко от берега, а отдыхающие тем временем продолжают купаться. Некоторые юзеры посчитали это вопиющим фактом безразличия.

В сообществе «Типичный Витебск» во «ВКонтакте» говорится, что тело молодого человека пролежало на пляже с 11 утра до 6 вечера. Мы обратились с этим вопросом в ОСВОД, однако там сказали, что на берегу их специалисты не работают, а потому подтвердить или опровергнуть эту информацию они не могут. Тем не менее на кадрах видно, что люди продолжают купаться прямо возле накрытого пленкой трупа.

В этом сезоне в сводках чуть ли не каждый день появляются новости о трагедиях на воде. Только за прошлые выходные в стране утонули 17 человек, всего же в Беларуси в этом сезоне на воде погибло более 60.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Двое на хуторе, не считая нечистой силы
Двое на хуторе, не считая нечистой силы Владимир Халип
Слава героям!
Слава героям! Ирина Халип
Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников