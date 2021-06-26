В США рассказали об отключавших ядерные объекты НЛО 10 26.06.2021, 15:22

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Подобные наблюдения были сделаны и в других странах.

Неопознанные летающие объекты (НЛО) оказывали прямое воздействие на американские ядерные установки. Об этом в интервью The Washington Post заявил бывший директор действовавшей в Пентагоне засекреченной программы сбора и анализа данных об аномальных аэрокосмических угрозах Луис Элизондо (Luis Elizondo), пишет сайт lenta.ru.

Вместо аббревиатуры НЛО (UFO) в Минобороны США принято использовать другую — НВЯ, или «необъяснимое воздушное явление» (UAP). «В нашей стране уже были случаи, когда эти НВЯ вмешивались и фактически отключали наш ядерный потенциал <...> Но в том же контексте у нас есть данные, свидетельствующие о том, что в других странах они вмешивались в их ядерные технологии и фактически включали их, запускали их в работу. Поэтому для меня это не менее важно», — утверждает эксперт.

По словам Элизондо, «существует некое соответствие или некое пересечение между этими случаями наблюдения НЛО или НВЯ и нашими ядерными технологиями, будь то ядерные двигатели, ядерная энергетика или системы ядерных вооружений». Он также отметил, что подобные наблюдения были сделаны и в других странах: «У них тоже были такие инциденты, так что это говорит нам о глобальной проблеме».

Бывший глава засекреченной программы Пентагона предположил, что у НЛО «есть интерес к нашим ядерным технологиям и возможность вмешиваться в эти ядерные технологии». «Я думаю, не стоит удивляться тому, что интерес к нашим возможностям, связанным с ядерными технологиями, возрос. И ВМС, конечно, не застрахованы от этого», — заключил он.

Ранее глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон заявил, что заинтересован в продолжении работы по изучению неопознанных летающих объектов.

До этого сообщалось, что спецслужбы США усомнились в инопланетном происхождении НЛО. Тем не менее окончательного решения о том, что именно представляют собой данные объекты, нет. В конце июня американская разведка представит Конгрессу США доклад о случаях появления НЛО.

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