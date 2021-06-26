ВОЗ: Делать прививку от COVID-19 можно даже людям, у которых есть антитела 9 26.06.2021, 15:36

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Коронавирус стал второй причиной смертности во многих странах.

В настоящее время всплеск заболеваемости коронавирусом отмечается в Великобритании, России и Португалии.Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович, пишет «Униан».

По ее словам, пандемию можно остановить в этом году, но только общими усилиями. Она отметила, что вакцинация от COVID-19 может проводиться при любом уровне антител.

В интервью Вуйнович заявила, что, по предварительным данным, коронавирус «стал второй причиной смертности во многих странах».

«На первом месте находится инфаркт миокарда, но ковид поднимается... Конечно, каждая страна делает свои расчеты и анализы, но надо понять, что мир встретился с очень серьезной угрозой», - считает представитель ВОЗ.

По ее словам, делать прививку от COVID-19 можно даже людям, у которых есть антитела.

«Если у вас есть антитела, это не значит, что вакцина нанесет вам какой-то вред. Это абсолютно неправда. Несмотря на уровень титров антител, возможно безопасно вакцинироваться», - сообщила Вуйнович.

Как считает представитель ВОЗ, остановить пандемию «надо в этом году», но «усилий одного человека недостаточно». «Пандемия — это не погода, это не климат, мы можем влиять на нее. Это пандемия поведения, это вопрос к человечеству, сможем ли мы сразу сделать все от нас зависящее, чтобы остановить пандемию», - добавила специалист.

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