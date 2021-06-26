Что будет с белорусским рублем на следующей неделе? 1 26.06.2021, 17:16

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Ситуация в экономике страны будет развиваться под влиянием внешних факторов.

Ослабление рубля вряд ли остановится, и курс доллара на БВФБ может вырасти еще на 0,5-1% в условиях менее значительного роста курсов других валют. Уже в понедельник доллар, вероятно, подорожает на доли процента (в связи с превышением спроса на валюту над предложением на бирже), пишет экономист Владимир Тарасов для belrynok.by.

На прошедшей неделе средневзвешенный курс доллара на Белорусской валютно-фондовой вырос как и ожидалось. Он поднялся на 0,6% – до 25,53 рубля за доллар.

Аналогичный курс евро вырос за неделю на 0,8% и достиг 25 июня 3,021 рубля за евро.

Средневзвешенный курс российского рубля увеличился, как и курс доллара, на 0,6% и составил 25 июня 3,504 белорусского рубля за 100 российских.

И стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля поднялась на 0,6%. А объем торгов иностранными валютами увеличился до 451,8 млн. рублей с 394,7 млн. рублей за предыдущую неделю.

Hикакого плана по реформам у белорусских властей нет, а это значит, что ситуация в экономике страны будет развиваться под влиянием внешних факторов, а именно, от того, что сделает Россия, которая не спешит что-либо предпринимать.

Поэтому можно ожидать, что неопределенная ситуация на валютном рынке РБ еще какое-то время сохранится, и сложившаяся тенденция роста стоимости валютной корзины продолжиться, то есть она вырастет на текущей неделе еще примерно на 0,5%.

Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю

Если сделанные прогнозы сбудутся, то курс доллара на БВФБ увеличится на 0,5-1%, причем это будет вызвано, в основном, внутренними причинами, то есть превышением спроса на валюту над предложением на БВФБ.

Прогноз на понедельник 28 июня

25 июня курс доллара на Московской бирже вырос примерно на 0,1% – до 72,2025 рубля за доллар.

Курс евро на рынке форекс в пятницу 25 июня после резких колебаний остался практически без изменения на уровне 1,1935 доллара.

Исходя из этих данных, можно ожидать, что на открытии торгов на БВФБ в понедельник 28 июня курс американской валюты останется без изменения по сравнению с пятницей.

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