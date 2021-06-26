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2,5 дня без мигрантов из Беларуси в Литве закончились задержанием очередной группы

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  • 26.06.2021, 15:51
  • 7,658
2,5 дня без мигрантов из Беларуси в Литве закончились задержанием очередной группы

Нелегалы были задержаны в Игналинском районе.

Семь иракцев, пересекших белорусско-литовскую границу вне пункта пропуска, были задержаны в 2 часа ночи в Игналинском районе. Все они попросили убежища в Литве, передает «Радыё Свабода» со ссылкой на литовских пограничников.

Всего в этом году из Беларуси в Литву прибыло 515 нелегальных мигрантов. Из них 336 иракцев, 46 иранцев, 42 сирийца. 39 белорусов, 17 русских, 11 турков, 10 граждан Шри-Ланки , а также таджики, афганцы, йеменцы, египтяне и сомалиец За весь прошлый год в Литве был задержан 81 мигрант.

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