Польша стала новым председателем Группы ядерных поставщиков 2 26.06.2021, 16:01

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Кандидатуру Польши единогласно поддержали все страны-участники объединения.

Польша возглавила Группу ядерных поставщиков (Nuclear Suppliers Group, сокр. NSG) - международного объединения, в которое входят 48 государств, созданное для согласования норм ядерного контроля, передает «Польское радио».

Цель NSG состоит в ограничении риска распространения ядерного вооружения путём установления контроля за экспортом материалов, оборудования и технологий.

Замминистра иностранных дел Польши Марцин Пшидач сообщил в Twitter, что «Польша получила поддержку всех 47 государств, объединенных в Группе». Замглавы польской дипломатии подчеркнул, что это проявление большого доверия к нашей стране, что также связано с большими обязательствами. «Спасибо за единодушную поддержку», - добавил Марцин Пшидач.

Польское Министерство иностранных дел подчеркивает, что это очередной шаг в активном участии Польши в контроле над экспортом и в предотвращении непрофильного использования ядерных материалов.

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