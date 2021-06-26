Ученые обнаружили в Египте загадочную находку времен знаменитого библейского фараона 26.06.2021, 16:08

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Сейчас эксперты работают над переводом иероглифов с артефакта.

Египетский фермер нашел каменную табличку, которой 2 600 лет с изображением Априя, который царствовал между 589 и 570 гг. до н.э. Его также упоминают в Ветхом Завете, где Априй известный как "Гофра" неудачно пытается остановить разрушение Иерусалима и Первого храма - его задушили до смерти собственные люди. Об этом сообщает DAILYMAIL (перевод - «Апостроф»).

В верхней части стелы есть вырезанный крылатый солнечный диск, возможно связан с египетским богом солнца Ра, с изображением Априя и 15 строками иероглифического письма внизу. Археологи считают, что иероглифы на табличке связанные с военным походом фараона восточнее Египта. Сейчас эксперты перекладывают эти иероглифы.

Априй помог иудейскому царю Седекии, но вавилоняне все равно разграбили Иерусалим и разрушили Первый храм. Из-за этих военных неудач генерал Амасис II сбросил Априя и сам объявил себя фараоном в 570 г. до н.э.