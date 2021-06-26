закрыть
26 июня 2021, суббота, 18:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Медики рассказали, как правильно сочетать лекарства и продукты

  • 26.06.2021, 16:56
  • 1,254
Медики рассказали, как правильно сочетать лекарства и продукты

Известно ли вам, что медикаментозное лечение периодически исключает употребление тех или иных продуктов?

И что нарушение этого запрета может иметь действительно негативный результат в виде серьезных побочных эффектов. Medicina.ua рассказала про базовый список опасных продуктов при приеме лекарств.

Цитрусовые

Полный перечень привычных нам солнечных фруктов, оказывают непосредственное влияния на метаболические процессы большинства лекарств: бета-блокаторы, статины, психотропные препараты и даже некоторые анальгетики.

В составе цитрусового сока присутствует бергамоттин и ряд его производных, которые подавляют работу определенных ферментов печени и тонкого кишечника, что в свою очередь продлевает активность лекарств и может спровоцировать передозировку. Подобный процесс имеет название – «эффект грейпфрутового сока».

Также, цитрусовый сок способен нарушить нормальную работу транспортных молекул, в результате чего клетки либо недополучают необходимое количество лекарственных препаратов, либо перенасыщаются им.

Бананы

Как источник калия, важного для нормальной работы сердца и мышц, бананы могут спровоцировать избыток данного элемента в организме.

Пациентам с артериальной гипертонией часто назначаются ингибиторы АПФ, которые подавляют работу ангиотензин превращающего фермента. В результате чего не происходит трансформация ангитензина 1 в ангиотензин 2, оказывающего сосудосуживающий эффект. Употребление бананов для таких пациентов может быть чревато гиперкалиемией.

Сыр

В свою очередь, твердые сыры влияют на антидепресанты типа ингибиторов моноаминооксидазы. Они насыщенны тирамином, провоцирующим повышение давления.

Эффект антидепрессантов продолжителен и сохраняется еще пару недель после курса лечения, потому важно соблюдать сроки ограничения в пище.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Двое на хуторе, не считая нечистой силы
Двое на хуторе, не считая нечистой силы Владимир Халип
Слава героям!
Слава героям! Ирина Халип
Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников