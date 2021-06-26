Медики рассказали, как правильно сочетать лекарства и продукты 26.06.2021, 16:56

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Известно ли вам, что медикаментозное лечение периодически исключает употребление тех или иных продуктов?

И что нарушение этого запрета может иметь действительно негативный результат в виде серьезных побочных эффектов. Medicina.ua рассказала про базовый список опасных продуктов при приеме лекарств.

Цитрусовые

Полный перечень привычных нам солнечных фруктов, оказывают непосредственное влияния на метаболические процессы большинства лекарств: бета-блокаторы, статины, психотропные препараты и даже некоторые анальгетики.

В составе цитрусового сока присутствует бергамоттин и ряд его производных, которые подавляют работу определенных ферментов печени и тонкого кишечника, что в свою очередь продлевает активность лекарств и может спровоцировать передозировку. Подобный процесс имеет название – «эффект грейпфрутового сока».

Также, цитрусовый сок способен нарушить нормальную работу транспортных молекул, в результате чего клетки либо недополучают необходимое количество лекарственных препаратов, либо перенасыщаются им.

Бананы

Как источник калия, важного для нормальной работы сердца и мышц, бананы могут спровоцировать избыток данного элемента в организме.

Пациентам с артериальной гипертонией часто назначаются ингибиторы АПФ, которые подавляют работу ангиотензин превращающего фермента. В результате чего не происходит трансформация ангитензина 1 в ангиотензин 2, оказывающего сосудосуживающий эффект. Употребление бананов для таких пациентов может быть чревато гиперкалиемией.

Сыр

В свою очередь, твердые сыры влияют на антидепресанты типа ингибиторов моноаминооксидазы. Они насыщенны тирамином, провоцирующим повышение давления.

Эффект антидепрессантов продолжителен и сохраняется еще пару недель после курса лечения, потому важно соблюдать сроки ограничения в пище.

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