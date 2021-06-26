Санкционный маховик против Лукашенко уже раскручен 1 26.06.2021, 16:23

13,250

Хунта отказывается понимать новую реальность.

Жози из Монреаля сообщает о том, что отчет Международной организации гражданской авиации перенесен на понедельник. Это технический документ, в котором будет описано, что и кто предоставил, пишет телеграм-канал «Ник и Майк»

Белорусская сторона ведет себя «мощно» – она прислало несколько стопок бумаги на русском языке. В общем, стандартная бюрократическая муть - утопить в куче бессмысленных отчетов.

Только вот маховик уже раскручен. Заместитель госсекретаря Госдепа Виктория Нуланд признала, что Штаты на шаг отстают от ЕС в плане санкций против хунты, а ее главаря назвала «головорезом». В общем, секторальные санкции от США не за горами.

А, меж тем, друзья в Европарламенте сообщили Жози, что сразу после принятия первого пакета секторальных санкций Европа начала готовить второй.

Он как раз будет кстати, потому что хунта отказывается понимать новую реальность. Повестка госпропагандой на неделе проиграна в одни ворота.

Еще приложим опрос про отношение белорусов к санкциям. Понятно, что это не репрезентативная выборка, но 88 процентов поддерживают или хотят их усиления. 3 процента переживают за свои зарплаты и рабочие места. Хорошая новость есть и для ябатек – боты смогли накликать аж 4 процента.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».