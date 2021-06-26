закрыть
26 июня 2021, суббота, 18:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларусь в июле поступит вакцина «Спутник Лайт»

14
  • 26.06.2021, 16:25
  • 4,684
В Беларусь в июле поступит вакцина «Спутник Лайт»

Кого ей будут прививать?

Вакцина «Спутник Лайт» должна поступить в Беларусь в июле. Об этом заявил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

— Мы сделали заявку на вакцину «Спутник Лайт». В июле планируем ее получить. И к учебному году хотели бы охватить в том числе наше студенчество этой вакциной, чтобы поэтапно вакцинировать ту категорию населения, которая переносит наиболее легко, но может являться источником заражения для других, — цитирует Минздрав слова Дмитрия Пиневича.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Двое на хуторе, не считая нечистой силы
Двое на хуторе, не считая нечистой силы Владимир Халип
Слава героям!
Слава героям! Ирина Халип
Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников