В Беларусь в июле поступит вакцина «Спутник Лайт» 14 26.06.2021, 16:25

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Кого ей будут прививать?

Вакцина «Спутник Лайт» должна поступить в Беларусь в июле. Об этом заявил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

— Мы сделали заявку на вакцину «Спутник Лайт». В июле планируем ее получить. И к учебному году хотели бы охватить в том числе наше студенчество этой вакциной, чтобы поэтапно вакцинировать ту категорию населения, которая переносит наиболее легко, но может являться источником заражения для других, — цитирует Минздрав слова Дмитрия Пиневича.

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