Белоруски вышли на яркую акцию протеста в Минске 26.06.2021, 16:44

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В Беларуси и мире продолжаются акции против узурпатора Лукашенко и в поддержку политических заключенных.

Женщины вышли на акцию протеста в столице, передает «Радыё Свабода». Также были манифестации в Боровлянах, Молодечно, Дзержинске, заметили протестное граффити на знаке въезда в Борисове.

В Гомеле на мосту вспомнили про убитых и погибших с августа 2020 года. Большие марши прошли в Белостоке и Вроцлаве, свои приветствия передали белорусы Санкт-Петербурга.

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