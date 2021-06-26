Кандидат в Бундестаг ушла со всех должностей после провала на съезде партии 7 26.06.2021, 16:49

2,120

Она не смогла ответить ни на один из ключевых для партии вопросов, которые ей поставили на партийном съезде.

В Германии второй номер предвыборного партийного списка "зеленых" в земле Саар Ирина Гайдукова ушла со всех постов, потому что не смогла ответить ни на один из трех ключевых для партии вопросов, которые ей поставили на партийном съезде. Как сообщает "Европейская правда" , об этом говорится в публикации издания Bild.

Выступление Гайдуковой на партийном съезде "зеленых" Саара в минувшее воскресенье было снято на видео, которое стало вирусным. Она не смогла ответить ни на один из трех вопросов, важных для политики партии, который ей поставил модератор.

На вопрос о ее отношении к велосипедной политике Гайдукова ответила: "Положительно".

В ответ на вопрос о том, как она бы связала защиту климата и социальную справедливость, Гайдукова смущенно молчала, а потом сказала: "У меня есть время подумать об этом?"

Она также не смогла найти слов для обсуждения темы торговли сертификатами CO2.

Через пять дней после растерянного появления на партийной конференции и через день после того, как видео с ней разошлось во всех социальных сетях, Ирина Гайдукова уволилась из всех своих офисов в Саарбрюкене, столице Саара.

"Зеленые" сообщили, что Гайдукова по собственному желанию оставила фракцию и районный совет, но выразили сожаление, заявив, что сотрудничество в совете "всегда было продуктивным и компетентным".

"Зеленые" пока не уточнили, будет ли политик и дальше баллотироваться в Бундестаг, и останется на втором месте в земельном партийном списке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».